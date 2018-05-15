Tesla, son dönemde büyük zarar açıklamasına rağmen hala piyasanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Ünlü girişimci Elon Musk’ın kurduğu ve elektrikli otomobile geçişe öncülük eden şirket araçlarının gücünü gösteren bir video yayınladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video da Model X, Avustralya'da bir havalimanında Qantas Airlines’a ait bir uçağı çekiyor.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.