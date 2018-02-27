Modern soğuk savaşın yeni silahı

Adem Özdoğan

II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş’ın etkisi 1947-1991 yılları arasında tüm dünyada siyasi, askeri, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında yoğun olarak hissedildi. Baştaveolmak üzere neredeyse tüm Doğu ve Batı Bloğu ulusları bu dönem içerisinde üstün silah teknolojileri geliştirdiler ve ürettiler. Dönemin en tehlikeli boyutu iseteknolojileriydi. O dönemdeki nükleer silahlanma yarışı, yapılan uluslararası anlaşmalarla bir dönem sınırlandırıldı. Ancak aradan 30 yıl geçmesine rağmen bu tehlike yeniden canlandı. Onlarca ülkede yapılan anketlerin sonucu yüz binlerce insanınkonusundaki endişelerini açıkça gösteriyor. Günümüzde ise en az nükleer silah teknolojileri kadar tehlikeli başka bir boyut ise(AI) teknolojileridir.Dünya, merkezinde yapay zekanın olacağı bir soğuk savaşa girebilir. AI, olası bir nükleer saldırı tehdidi karşısında bir insandan çok daha hızlı, yerinde ve tereddütsüz kararlar verebilir. Bu da ülkeler arasında caydırıcı bir unsur olabilir. Gelişmişteknolojilerine sahip olmak, Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlarda olduğu gibi karşılıklı saldırılara karşı büyük ölçüde caydırıcılık sağlayacaktır. Ayrıca AI teknolojilerini geliştiren ülkeler sadece askeri alanda değil ekonomide de uluslararası alanda büyük avantaj yakalayabilirler.İlk bakışta biraz ütopik gözükse de,teknolojilerinin daha da gelişmesi durumunda ülkelerfırlatma kodlarını yapay zekanın eline teslim edebilir. Böylece olası birveya savunma durumunda insan kaynaklı hataların, deyim yerindeyse bir felaketin önüne çok geç olmadan geçilebilir.