Mogherini ve Zarif görüştü

Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Nükleer Anlaşması’ndan çekilme isteğini açıklamasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İran ve Avrupa Komisyonu temsilcileri arasında yapılan toplantıda, “Anlaşma devam ediyor” mesajı verildi. Toplantı sonrası Federica Mogherini’nin Basın Sözcüsü Maja Kocijancic tarafından kısa bir açıklama yapıldı.

İran’la var olan anlaşmanın devam ettiğini ifade eden Kocijancic, bu anlaşmanın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi ve “Olmayan noktaları koymamalıyız” ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in daha sonra, imza sahibi Avrupa temsilcilerinden Fransız, Alman ve İngiliz meslektaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmelerle birlikte, İran'ın anlaşmayı terk ederek nükleer programını yeniden başlatmasını engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca, İran'da faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerinin de ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan korunmaları isteniyor. Avrupalı temsilciler ayrıca, İran'ın geliştirdiği balistik füze programının getirdiği endişeleri ve bölgesel dengeleri istikrarsızlaştırma risklerini Muhammed Cevad Zarif ile tartışmayı planlıyorlar. İran ile 5+1 Grubu (Almanya, Çin, ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya) arasında uzun uğraşlar sonrası 2015 yılında imzalanan nükleer program anlaşması, İran’ın 2025 yılına kadar nükleer konusunda bütün çalışmaları dondurmayı öngörüyor.

İHA