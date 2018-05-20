Moğolistan’ın Bayan Olgi şehrine bağlı Tolbo köyü kırsalında eşi ve 4 çocuğu ile hayvancılık yaparak hayatını sürdüren 44 yaşındaki Kencebek Baytolda, 15 yıl önce dağda kartal yuvasında yakalayıp büyüterek eğittiği kartalını çok sevdiğini, her gün onu etle beslediğini ve festivallerde yapılan tilki kapma yarışlarından bir de birinciliği bulunduğunu söyledi. Orta Asya’da 6 bin yıllık geçmişi bulunan berkutçiliğin son temsilcilerinden olan Kazak Türkü Baytolda, kartalın eve iyilik, bolluk ve bereket getirdiğine inandıklarını ifade etti. Baytolda, kartalını görmek için Olgi bölgesine gelen turistlerin sık sık kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Babasının hayatı boyunca 30, kendisinin de bugüne kadar 3 tane kartal yetiştirdiğini, bu işin babasından miras kaldığını belirlen Kencebek Baytolda, bozkırda kartal ve bekçi köpeğinin iki can yoldaşı ve vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

ORTA ASYA'DA BERKUTÇİLİK GELENEĞİ

Kartalı eğitip arada güçlü bir bağ oluşturma becerisi Kazaklarda erkek çocukların erişkinliğe geçmesinin bir göstergesi olarak da görülüyor. Baytolda, bölgede kartalla avlanan 250 kişiden, Orta Asya'da 6 bin yıllık bu geleneğini yaşatan az sayıda insandan biri. Cengiz Han ile Kubilay Han'ın da binlerce avcı kuşunun olduğu söyleniyor.