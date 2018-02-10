Moğollar'dan 50. yıl konseri

Dün akşam Zorlu PSM'de konser veren Moğollar grubunu izlemeye birçok ünlü isim geldi. Üç buçuk saat süren konser boyunca çok sayıda ünlü sanatçı da grubun şarkılarını seslendirdi.
Moğollor
grubuyla birlikte birçok esere imza atan Cem Karaca ve Barış Manço
da bu özel gecede anıldı.
CEM KARACA'NIN OĞLU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Öte yandan Moğollar grubuna solistlik yapan Cem Karaca'nın
oğlu Emrah Karaca
, babasının seslendirdiği 'Tamirci Çırağı'
şarkısını söylerken duygu dolu anlar yaşadı.
Mor ve Ötesi
grubunun solisti Harun Tekin
gecede 'Deniz Üstü Köpürür'
şarkısını seslendirdi.
Teoman
ise 'Resimdeki Gözyaşları'
şarkısını söyledi.
Halit Ergenç
ise Mavi Liman'ı
seslendirdi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.
"Müptezhel"
albümüyle iyi bir çıkış yapan rapçi Ezhel de 'Ölüler Altın Takmaz'
şarkısını seslendirdi.
Elif Bayram