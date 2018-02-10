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Moğollar'dan 50. yıl konseri

Türk rock müziğinin öncü gruplarından Moğollar, önceki akşam Zorlu PSM'de 50. yıllarına özel konser verdi

10 Şubat 2018, Cumartesi 16:47
Moğollar'dan 50. yıl konseri
Dün akşam Zorlu PSM'de konser veren Moğollar grubunu izlemeye birçok ünlü isim geldi. Üç buçuk saat süren konser boyunca çok sayıda ünlü sanatçı da grubun şarkılarını seslendirdi.

Moğollor grubuyla birlikte birçok esere imza atan Cem Karaca ve Barış Manço da bu özel gecede anıldı.



CEM KARACA'NIN OĞLU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI


Öte yandan Moğollar grubuna solistlik yapan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, babasının seslendirdiği 'Tamirci Çırağı' şarkısını söylerken duygu dolu anlar yaşadı.



Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin gecede 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısını seslendirdi.




Teoman ise 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını söyledi.




Halit Ergenç ise Mavi Liman'ı seslendirdi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.



"Müptezhel" albümüyle iyi bir çıkış yapan rapçi Ezhel de 'Ölüler Altın Takmaz' şarkısını seslendirdi.


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