Moğollar'dan 50. yıl konseri



CEM KARACA'NIN OĞLU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Elif Bayram

Dün akşam Zorlu PSM'de konser veren Moğollar grubunu izlemeye birçok ünlü isim geldi. Üç buçuk saat süren konser boyunca çok sayıda ünlü sanatçı da grubun şarkılarını seslendirdi.grubuyla birlikte birçok esere imza atanda bu özel gecede anıldı.Öte yandan Moğollar grubuna solistlik yapanoğlu, babasının seslendirdiğişarkısını söylerken duygu dolu anlar yaşadı.grubunun solistigecedeşarkısını seslendirdi.iseşarkısını söyledi.iseseslendirdi ve dinleyicilerden büyük alkış aldı.albümüyle iyi bir çıkış yapan rapçişarkısını seslendirdi.