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Mohamed Salah Denizlispor'un kapısından dönmüş

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'la ilgili TRT Spor spikeri Ersin Düzen, sürpriz bir bilgi vererek Mısırlı futbolcunun Denizlispor'un kapısından döndüğünü açıkladı

Mohamed Salah Denizlispor'un kapısından dönmüş
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Mohamed Salah'ın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken 25 yaşındaki oyuncunun, ülkesinin Arab Contractors takımında oynadığı dönemde Denizlispor'un kapısından döndüğünü söyledi.


"EL SAKA DENİZLİSPOR'DAYKEN 'BU ÇOCUĞU ALIN' DİYOR"


Düzen, Denizlispor'un Salah'la ilgili girişimleriyle alakalı, "Mohamed Salah'la ilgili kamuoyunun ilk defa duyacağı bir bilgi vereyim. Geçen hafta Denizli'deydim. Denizli'den öğrendim bu bilgiyi. El Saka Denizlispor'dayken kulübe, "Bu çocuğu alın" diyor. Denizlispor yönetimi de Mohamed Salah için girişimde bulunuyor. Uğraşıyorlar ama para konusunda kulübü ikna edemiyorlar. Ondan sonra da Basel'e transferi gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.


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