Mohamed Salah: Otobüs dolusu insan evimdeydi

Son 1 sezon içerisinde Liverpool forması ile başarıdan başarıya koşan Mohamed Salah, son 1 sene içerisinde yaşadığı deneyimler hakkında konuştu. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı ile gruptan çıkamamasına rağmen büyük bir destek gördüğünü belirten 26 yaşındaki yıldız, “Bir arkadaşım ev adresimi sızdırmıştı. Kapımı çalan kişi benle fotoğraf çektirmek istedi, 2 saat sonra 8 kişiyle geldi. Diğer gün ise kapımda otobüs dolu insan vardı ve daha fazla insan getireceklerini söylüyorlardı. O an gerçekten duygulanmıştım” dedi.

"SÜREKLİ KAZA YAPIYORDUM"

İngiltere’de trafiğin ters yönden akmasından dolayı pek çok sıkıntı yaşadığını belirten Salah, “İlk bir kaç hafta çok zorlandım. Defalarca kaldırıma çıktım ve kaza yaptım. Ama sonrasında alışıyorsunuz” dedi. Liverpool ile ilk yılında, Premier Lig Yılın Oyuncusu da dahil olmak üzere birden fazla ödül kazanan Mısırlı yıldız, “Bu ödülleri kazanmak için Harry Kane ve Kun Agüero gibi yıldız oyuncularla da yarışmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.