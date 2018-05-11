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Mohammed Salah Liverpool'da kalıyor

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah takımda kalacağını açıkladı. 

Mohammed Salah Liverpool'da kalıyor
Liverpool’da bu sezon mükemmel performans gösteren Mohamed Salah, İngiliz taraftarları rahatlattı. İngiltere Futbol Yazarları Derneği'nin ödül töreninde konuşan Mohamed Salah takımda kalacağını açıklayarak, ''Harika bir sezon geçiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile önemli bir final oynayacağız, ileride daha büyük başarılar hedefliyoruz ve ben de bu takımın bir parçası olduğum için gurur diyorum” ifadelerini kullandı. 

Liverpool'da çok mutlu olduğunu belirten Salah, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini söyledi. 

İSTANBUL (İHA)


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