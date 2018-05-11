Mohammed Salah Liverpool'da kalıyor

Erdinç Şahin

’da bu sezon mükemmel performans gösteren, İngiliz taraftarları rahatlattı.'nin ödül töreninde konuşan Mohamed Salah takımda kalacağını açıklayarak, ''Harika bir sezon geçiriyoruz.'ndeile önemli bir final oynayacağız, ileride daha büyük başarılar hedefliyoruz ve ben de bu takımın bir parçası olduğum için gurur diyorum” ifadelerini kullandı.Liverpool'da çok mutlu olduğunu belirten Salah, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini söyledi.İSTANBUL (İHA)