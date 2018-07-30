Momo oyunu nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Sosyal medya üzerinden tehdit oluşturabilen birçok oyun türüyor. Mavi Balina, Mariam gibi oyunlara son olarak bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılarını intihara sürükleyen Momo oyunu birçok ülkenin radarına girdi ve polisler uyarıda bulundu.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, "Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı. Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

İŞTE TEHLİKELERİ

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya'da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.