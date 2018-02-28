Monica Lewinsky: Clinton gücünü kötüye kullandı

Beyaz Saray stajyeri olduğu sırada dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişki yaşayan Monica Lewinsky, başından geçen skandal ve kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo hareketi ile ilgili olarak Vanity Fair dergisinde bir yazı kaleme aldı

28 Şubat 2018, Çarşamba 12:32
Monica Lewinsky: Clinton gücünü kötüye kullandı
Monica Lewinsky, skandalın medyaya yansımasının 20. yılında yazdığı makalede, Clinton'ın gücünü çok kötüye kullanmış olduğunu belirtti.

1995 yılında Beyaz Saray'da staj yapmaya başlamasının ardından başlayan ilişki sırasında Monica Lewinsky 20'li yaşlarının başındaydı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından toplum tarafından dışlandığını belirten Lewinsky, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını da söyledi.

Dönemin başkanı önce Lewinsky ile ilişki yaşadığı inkâr etmiş, ardından "uygunsuz fiziksel temasa" girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Clinton'ın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyetçi parti Clinton'ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.



Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etti.
 

'Dünyanın en güçlü adamıydı'


Lewinsky olayın yaşandığı dönemde "olası sonuçları hakkında çok az fikri" olduğunu ve yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu yazdı.

Lewinsky şöyle devam etti:

"'Rıza'nın sözlük anlamı nedir? Bir şeyin olmasına izin vermektir. Bu 'bir şey' aramızdaki güç dinamikleri, onun pozisyonu ve benim yaşım dikkate alındığında ne ifade eder? O benim patronumdu. Dünyanın en güçlü adamıydı. Benden 27 yaş büyüktü ve sonuçları daha iyi bilecek kadar tecrübesi vardı."

Lewinsky 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.
 

#MeToo hareketi


Lewinsky, Hollywood'daki taciz skandallarıyla başlayıp başta Batı olmak üzere birçok ülkeye yayılan tacizlere karşı kadın hareketi #MeToo ile ilgili olarak da görüşlerini de dile getirdi.

#MeToo hareketinin öncülerinden olan bir kadının kendisine ulaştığını ve o dönemde çok yalnız bırakıldığını söyleyerek kendisine anlayış gösterdiğini belirten Lewinsky, bunun üzerine göz yaşlarını tutamadığını söyledi.

Lewinsky "Tecrit, boyun eğdiren kişi için çok güçlü bir silah. Yaşadıklarımı bugün yaşamış olsaydım, o zaman hissettiğim kadar yalnız hissetmezdim. Sanki Bill Clinton ile aramızda geçenler cinsel taciz sayılmazmış gibi, Beyaz Saray'da yaşadıklarımın bu hareket içinde yeri olmadığını düşünenler var. Ama artık yaşadıklarımın, gücü çok kötüye kullanmak olduğunu biliyoruz" yazdı.


Monica Lewinsky kimdir?


23 Temmuz 1973, San Francisco doğumlu Monica Samille Lewinsky, Rus göçmeni Yahudi asıllı ABD'li kamu görevlisi. ABD eski başkanlarından Bill Clinton ile yaşadığı seks skandalı ile gündeme gelmişti.

Babası Rus göçmeni Musevilerden Doktor Bernard Lewinsky tanınmış bir onkolog, annesi Marcia Lewis ise, Bewerly Hills'te yaşayan varlıklı bir ailenin kızı.

Temmuz 1995'ten Nisan 1996'ya kadar Beyaz Saray'da önce stajyer, sonra memur olarak çalıştı. 15 Kasım 1995 günü Clinton ile ilk kez birlikte oldular.

1999'dan sonra kendi adıyla ürettiği el çantası işine girdi ancak 2004 yılında bu işi bıraktı. 2006 yılında Londra Ekonomi Okulu üniversitesi'nde masterini tamamlayan Lewinsky, Pearl District, Portland, Oregon'da yaşıyor. Monica Samille Lewinsky'nin başkanla olan ilişkisi skandalın patlamasından sonra Monica Lewinsky ve ailesinin katkılarıyla Andrew Morton'un yazdığı "Monica'nın Hikayesi" adlı kitapta anlatıladı.


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