Monica Lewinsky: Clinton gücünü kötüye kullandı

'Dünyanın en güçlü adamıydı'

#MeToo hareketi



Monica Lewinsky kimdir?

Nazlı Erdol

, skandalın medyaya yansımasının 20. yılında yazdığı makalede, Clinton'ın gücünü çok kötüye kullanmış olduğunu belirtti.1995 yılında'da staj yapmaya başlamasının ardından başlayan ilişki sırasında20'li yaşlarının başındaydı.Skandalın ortaya çıkmasının ardından toplum tarafından dışlandığını belirten Lewinsky, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını da söyledi.Dönemin başkanı önce Lewinsky ile ilişki yaşadığı inkâr etmiş, ardından "uygunsuz fiziksel temasa" girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.Clinton'ın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyetçi parti Clinton'ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etti.Lewinsky olayın yaşandığı dönemde "olası sonuçları hakkında çok az fikri" olduğunu ve yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu yazdı.Lewinsky şöyle devam etti:"'Rıza'nın sözlük anlamı nedir? Bir şeyin olmasına izin vermektir. Bu 'bir şey' aramızdaki güç dinamikleri, onun pozisyonu ve benim yaşım dikkate alındığında ne ifade eder? O benim patronumdu. Dünyanın en güçlü adamıydı. Benden 27 yaş büyüktü ve sonuçları daha iyi bilecek kadar tecrübesi vardı."Lewinsky 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.Lewinsky,'daki taciz skandallarıyla başlayıp başta Batı olmak üzere birçok ülkeye yayılan tacizlere karşı kadın hareketi #MeToo ile ilgili olarak da görüşlerini de dile getirdi.hareketinin öncülerinden olan bir kadının kendisine ulaştığını ve o dönemde çok yalnız bırakıldığını söyleyerek kendisine anlayış gösterdiğini belirten Lewinsky, bunun üzerine göz yaşlarını tutamadığını söyledi.Lewinsky "Tecrit, boyun eğdiren kişi için çok güçlü bir silah. Yaşadıklarımı bugün yaşamış olsaydım, o zaman hissettiğim kadar yalnız hissetmezdim. Sankiile aramızda geçenlersayılmazmış gibi, Beyaz Saray'da yaşadıklarımın bu hareket içinde yeri olmadığını düşünenler var. Ama artık yaşadıklarımın, gücü çok kötüye kullanmak olduğunu biliyoruz" yazdı.23 Temmuz 1973,doğumlu, Rus göçmeni Yahudi asıllı ABD'li kamu görevlisi. ABD eski başkanlarından Bill Clinton ile yaşadığı seks skandalı ile gündeme gelmişti.Babası Rus göçmeni Musevilerden Doktor Bernard Lewinsky tanınmış bir onkolog, annesi Marcia Lewis ise, Bewerly Hills'te yaşayan varlıklı bir ailenin kızı.Temmuz 1995'ten Nisan 1996'ya kadar'da önce stajyer, sonra memur olarak çalıştı. 15 Kasım 1995 günü Clinton ile ilk kez birlikte oldular.1999'dan sonra kendi adıyla ürettiği el çantası işine girdi ancak 2004 yılında bu işi bıraktı. 2006 yılında Londra Ekonomi Okulu üniversitesi'nde masterini tamamlayan Lewinsky, Pearl District, Portland, Oregon'da yaşıyor. Monica Samille Lewinsky'nin başkanla olan ilişkisi skandalın patlamasından sonra Monica Lewinsky ve ailesinin katkılarıyla Andrew Morton'un yazdığı "Monica'nın Hikayesi" adlı kitapta anlatıladı.