'Montlu kadın' ihbarı Adana'yı karıştırdı

ŞÜPHELİ İFADELER VERDİ

'1 HAFTA ÖNCE EVDEN KAÇMIŞ'

Senim Tanay

Adana Seyhan'daki montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Genç kadın bir müddet sonra polis tarafından gözaltına alındı.Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın, ters kelepçelendi. Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.Bu sırada yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunamadı. Kadının üzerinden Fatma Ş. isimli bir kimlik çıktı.Kadın polis, olay yerine gelerek Fatma Ş.'ye üst araması yaptı. Fatma Ş.'nin üzerinde de herhangi bir şey bulunmayınca kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.