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'Montlu kadın' ihbarı Adana'yı karıştırdı

Adana'ya Batman'dan gelen montlu bir kadının bomba taşıyor olabileceği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa süreli yaşanan panik, kadının üzerinden patlayıcı madde çıkmaması üzerine son buldu

13 Ocak 2018, Cumartesi 17:11
'Montlu kadın' ihbarı Adana'yı karıştırdı
Adana Seyhan'daki montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Genç kadın bir müddet sonra polis tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ İFADELER VERDİ

Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın, ters kelepçelendi. Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.



Bu sırada yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunamadı. Kadının üzerinden  Fatma Ş. isimli bir kimlik çıktı.

'1 HAFTA ÖNCE EVDEN KAÇMIŞ'

Kadın polis, olay yerine gelerek Fatma Ş.'ye üst araması yaptı. Fatma Ş.'nin üzerinde de herhangi bir şey bulunmayınca kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Genç kadının "Ben Batman'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.
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