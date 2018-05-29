Moody’s İtalya’nın notunu izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada İtalya'da politik risklerin arttığı, bu nedenle de İtalya’nın “Baa2” olan kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada İtalya’da sonbahar aylarında yeniden genel seçime gidilmesi olasılığının olduğu, artan politik risklerin sonucunda ülkenin mali gücünün zayıflamasından endişe edildiği vurgulandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümeti kurma görevini Uluslararası Para Fonu (IMF) eski şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdiği hatırlatılırken, Cottorelli’nin parlamentoda çoğunluğun desteğini almasının mümkün görülmediği belirtildi.

İtalya’nın kredi notuna ilişkin izleme sürecinin üç aydan daha uzun sürebileceği, politik gelişmelerin netlik kazanmasının bekleneceği kaydedildi.