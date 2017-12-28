Mor Beyin'de ilk tahliye AK Partili Şükrü Önder'e mi gelecek?



MOR BEYİN NEDİR?

Serap Belovacıklı

Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıklarıadlı uygulamanın kullanımında ortaya çıkan sorunlar çıktığı hatırlatıldı.Açıklamada, şöyle devam edildi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülenadlı şahıs tarafından geliştirilen bir hesaba ait uygulama sunucusuna yönlendirilen ve bu haliyle iradeleri dışında ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısından haklarında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır. Haklarında dava açılan şahıslarla ilgili listeler yargılamanın yapıldığı Ağır Ceza Mahkemelerine gereği için gönderilmiştir. Halen soruşturması devam eden şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereği ifa edilecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”Savcılık yetkilileri, değerlendirmeye alınan 36 GSM numarasını kullanan isimlerden birininin hakkında ceza kararı açıklananolduğunu ifade etti.Mor Beyin yazılımı nedeniyle 11 bin 480 kişinin bilmeden ByLock uygulamasını indirdiği tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock’un gerçek kullanıcılarını engellemek için FETÖ’nün “Mor Beyin” isimli bir program geliştirdiğinin, bu programı da FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı’nın geliştirdiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.Yüksel Kocaman, ByLock’un FETÖ’nün en büyük delili olmaya devam ettiğinin altını çizerek, “Bunda hiçbir değişiklik yok. Biz ByLock soruşturmaları sırasında zaman zaman şikayetler almaya başladık. ByLock sunucusuna bağlandığı tespit edilen kişinin sosyal çevresi ve diğer verilere baktığımızda FETÖ’ye ilişkin hiçbir bağlantı olmadığını gördük. Şikayetler artınca bununla ilgili soruşturma başlattık ve MİT ile BTK’dan rapor istedik. Onlar birkaç aydır çok titiz çalışmalar yaptılar ve en son raporlarını bize sundular. Burada gerçekten ByLock’a bağlanmayı hiç düşünmeyen, FETÖ ile bağlantısı olmayan insanların da başka bir programa bağlanmak isterken ByLock sunucularına bağlandıklarını tespit ettik. Bu yüzden detaylı çalışmalar yaptık ve 11 bin 480 kişinin aslında böyle bir kastı olmadıkları halde iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiklerini tespit ettik” diye konuşmuştu.