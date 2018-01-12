15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi

Yeni yayınlanan KHK ile Mor Beyin mağduru 2 bin 168 kamu görevlisinden 1823'ü göreve iade edildi. 262 kişi ise görevden ihraç edildi

12 Ocak 2018, Cuma 04:17
Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823’ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.


 

262 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ


Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi. Görevden ihraç edilenlerin 106'sı öğretmen. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde görevli 48 kişi ihraç edildi. YÖK'e bağlı kurumlardan 60 akademik, 19 idarei persobel ihraç edildi.



MOR BEYİN NEDİR?


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde çok kritik bir açıklama yapmıştı. Buna göre binlerce kişinin iradesi dışında, cep telefonuyla girdikleri bazı siteler, Bylock'a yönlendirilmiş. Bu rakamın 11 bin 480 olduğu açıklanmıştı. Bu durum 'Mor Beyin' adlı çeşitli işlevleri olan uygulamaya girenlere olmuştu. Mor Beyin yüzünden birçok kişi mağdur olmuştu.


Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mor Beyin açıklamasıSon Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mor Beyin açıklaması
'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yusuf Güney askerlere konser verdi

Yusuf Güney askerlere konser verdi
Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü
Van ve Tunceli'de terör operasyonu 

Van ve Tunceli'de terör operasyonu 
İzmir’de 600 canlı deniz patlıcanı ele geçirildi

İzmir’de 600 canlı deniz patlıcanı ele geçirildi
Haliç silueti için imar düzenlemesi

Haliç silueti için imar düzenlemesi

Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

İnşattan düşen usta hayatını kaybetti

İnşattan düşen usta hayatını kaybetti
Uyuşturucu tacirlerinden kuryeye mektuplu talimat

Uyuşturucu tacirlerinden kuryeye mektuplu talimat
Trump geldi... İspanya ABD'yi geçti

Trump geldi... İspanya ABD'yi geçti
Süper Loto çekiliş sonuçları (11 Ocak Süper Loto) (Süper Loto ne zaman çekiliyor?)

Süper Loto çekiliş sonuçları (11 Ocak Süper Loto) (Süper Loto ne zaman çekiliyor?)
HDP Milletvekili Garo Paylan ifade verdi

HDP Milletvekili Garo Paylan ifade verdi