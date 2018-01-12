Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi

262 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ



MOR BEYİN NEDİR?

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mor Beyin açıklaması

'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

İdil Janet Demiray

nün (FETÖ) "" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarındatespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823’ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi. Görevden ihraç edilenlerin 106'sı öğretmen. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde görevli 48 kişi ihraç edildi. YÖK'e bağlı kurumlardan 60 akademik, 19 idarei persobel ihraç edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde çok kritik bir açıklama yapmıştı. Buna göre binlerce kişinin iradesi dışında, cep telefonuyla girdikleri bazı siteler, Bylock'a yönlendirilmiş. Bu rakamın 11 bin 480 olduğu açıklanmıştı. Bu durumadlı çeşitli işlevleri olan uygulamaya girenlere olmuştu. Mor Beyin yüzünden birçok kişi mağdur olmuştu.