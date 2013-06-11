Moral ve sağlık için aromaterapi

Şehir yaşamının stresi, gürültüsü ve kirliliğinin bedene verdiği olumsuz etkenlere yine doğadan çözüm var! Bitkisel yağ masajı, en ucuz rahatlama yöntemi..

11 Haziran 2013, Salı 19:22
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Pozitif enerji akışının sağladığı zihinsel dinginlik, stresin yarattığı fiziksel rahatsızlardan kurtulmak aromatik yolla mümkün. Bitkisel yağ masajı, en ucuz rahatlama yöntemi.. Herbalist Tarkan Güveloğlu, masajlarla sırt,  boyun, bel ağrılarına karşı olumlu etki yarattığını,  moralden yoksun duygu  durumunu değiştirdiğini söylüyor. 

Aromaterapi dayanıklılık serumu gibi!

Doğal yağlarla yapılan masajların çok etkili bir yol olduğu sır değil. Antik çağda, şifacıların önemli araçlarından biriydi. Tabii ki, mümkün olduğunca düzenli yapmalı, haftanın en az 2 gününü bu masaja  ayırmalı. Bitkisel kökenli masaj, deri yüzeyini ısıtırr, yoğun kas, eklem ağrılarına ve zayıf dolaşım bozukluklarına fayda sağlar.

Deri beslenirken kokunun şifa özelliği devreye girer. Kronik yorgunluk, düşük bağışıklık, duygusal travma, hayatta  karşı ilgisizlik, depresyon, hayal kırıklığı, sinirlilik, uyku bozuklukları, nedensiz ağrılar.. Bütün bunlar  günümüzde bir çok insanın ortak şikayetleri.Gündeme gelen  "tükenmişlik sendromu" bütün bunların toplamı. Fakat doğadan gelen şifayla bunların üstesinden gelmek mümkün.

 Moral olarak yıkılmış zihin sağlıklı düşünemez

Vücut direncini arttıran ve organları güçlenmesini sağlayan aromatik masajın, depresyon, stres ve sinirsel durumlara karşı sakinleştirici işlevi var.  Ağrılarla etkilen günlük yaşamı rahatlatmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.  Eğer bütün gün  masada çalışmaktan ya da ev işi yapmaktan  sırt, bacak ağrısı çekiyorsanız,  alternatif olarak bu yola başvurun. 
Şifalı ot ve çiçek yağlarıyla yapılan  masajlar hem vücut derisini beslemekte hem de kasları rahatlatarak ağrıyı  azaltmakta. İşlem sırasında beynimiz, kokunun ve dokunmanın sinyalleriyle sürekli iyi yönde uyarılır. Koku ve deride emilen yağın enerjisi,  moral olarak da şifa özelliğine sahip. Örneğin zihinsel ve fiziksel yorgunlukta biberiye özlü masaj yağı bedene iyi gelecektir.

 Yorgunluğa, strese ve ağrılara karşı

Sağlık ve güzelliği destekleyen doğal bir terapi olarak aromaterapi masajı,  derin kasları rahatlatır sürekli stres ve fobiler nedeniyle gelen gerilimi azaltır. Vücut sıvılarının dolaşımını artırır.  Öte yandan aşırı kilo ve  selülit  problemi bulunuyorsa, her masajda bunların azalması söz konusu. Fakat sadece kozmetikte, estetik kaynaklı  sorunlarda değil streste, yorgunluk ve bitkinlikte de  temel yağlar  devreye giriyor. "Kendini  tükenmiş hissetme hali"nin asıl kaynağı bedenin  enerjisinin azalmasından dolayıdır. Deride sinir uçları çok sayıda olduğu için, masaj esnasında tüm vücuda bu uçlar sinyal  gönderiyor. Ayrıca sağaltıcı kokularla gelen rahatlama hali daha masaj sırasında farkediliyor.

Aromatik masajın kuralları

-Masajı öncesi kan akışını arttırmak için önce ılık bir duş almalı. Bedende  parfüm ve deodorant  kalıntısı olmamalı. Duş bu nedenle  önemli.

-Uygulama yapacağınız ortamın sıcaklığı 20 veya 23 dereceyi  geçmemeli.

-Cilt temizledikten sonra masaj yapmalı. Yumuşak hareketlerle cilde  uygulanmalı.

-Masaj sırasında  alkol tüketilmemeli.

-Uygulamadan sonra dinlenmek için en az yarım saat gerekir.

-İşlem bitip dinlenmeye geçildiğinde su  meyve suları tüketirseniz daha çok canlılık hissedersiniz. 

-Bitki çayı içmek de daha fazla toksinin bedenden atılması için etkili.

-Aromaterapi masajı karın metabolizması normale döndürür. Herkes evinde  yapabilir. İki elinize yağ küçük bir miktar yağ dökün ve hafif  bir şekilde masaj  alanı çevresine ellerinizle dairesel hareketlerle dağıtın.

-Aromaterapida kullanılan yağların seyreltilmiş şekilde cilde uygulanması gerektiğini hatırlamak önemlidir. O yüzden uzmanlarca hazırlanmış hazır karışımlar kullanılmalı. Hangi yağın ne için, nasıl  kulanılacağını konunun uzmanına danışmadan evde uygulamamalı. 

Sihirli yağların özellikleri

Lavanta yağı: Kokusu çok hoş ve stresi azaltmada üstün nitelikleri ile birlikte, lavanta  soğuk algınlığı, grip ve baş ağrısı mücadelede da yararlı.

Limon yağı: Limonun kokusunun  tedavi edici özellikleri olduğu yıllarca bilinir.  Bu  koku konsantrasyonu artırır, sindirimi kolaylaştırır. Çeşitli sağlık sorunlarında yardımcı olarak kullanılır. Bağışıklığı artırmak için doğal bir güçlendiricidir. Hızlı bir şekilde ruh halini geliştirmeye teşvik eder.  Selüliti gidermede etkilidir.

Biberiye yağı: Vitamin ve mineraller açısından zengindir. Büyük bir zihinsel uyarıcıdır.  Tarih boyunca, biberiye kutsal olarak kabul edildi. Antidepresan özelliklere sahip olarak bilinen, biberiye yağı önemli ölçüde bellek, dikkat gibi zihinsel performansları  artırır. Ayrıca kas krampları, baş ağrısı ve migrende sakinleştirici, ağrı kesici görevi görür. Öte yandan selülit,  sarkma ve deri yaşlanması için de  kullanılır.

Sandal ağacı yağı: Gerginliği azaltır, rahatlatır. Birçok yoga uygulayıcısı  sakinleştirici özelliğinden dolayı bu yağı kullanır.

Nane yağı: Enerjiyi yükseltir, ruh halini iyileştirir.

Jojoba yağı:Cilt ve saçı güçlendirir. Saçın büyümesini teşvik eder.

Badem yağı: Göz çevresindeki cilt üzerinde olumlu etkisi vardır. Yüz masajı için kullanılır. Saç kırılmasıyla ve kırık uçlarla mücadele eder. .

Üzüm çekirdeği yağı: Cildi mükemmel nemlendirir ve kırışıklıkları azaltır. Güneş ışınlarından dolayı yıpranan cildi onarır.

Hindistan cevizi yağı:  Çok güçlü bir nemlendiricidir. Çatlak sorunlarında ve el-ayak bakımında kullanılır.

 

 

 

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