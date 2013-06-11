Moral ve sağlık için aromaterapi

Pozitif enerji akışının sağladığı zihinsel dinginlik, stresin yarattığı fiziksel rahatsızlardan kurtulmak aromatik yolla mümkün. Bitkisel yağ masajı, en ucuz rahatlama yöntemi.. Herbalist Tarkan Güveloğlu, masajlarla sırt, boyun, bel ağrılarına karşı olumlu etki yarattığını, moralden yoksun duygu durumunu değiştirdiğini söylüyor.



Aromaterapi dayanıklılık serumu gibi!



Doğal yağlarla yapılan masajların çok etkili bir yol olduğu sır değil. Antik çağda, şifacıların önemli araçlarından biriydi. Tabii ki, mümkün olduğunca düzenli yapmalı, haftanın en az 2 gününü bu masaja ayırmalı. Bitkisel kökenli masaj, deri yüzeyini ısıtırr, yoğun kas, eklem ağrılarına ve zayıf dolaşım bozukluklarına fayda sağlar.



Deri beslenirken kokunun şifa özelliği devreye girer. Kronik yorgunluk, düşük bağışıklık, duygusal travma, hayatta karşı ilgisizlik, depresyon, hayal kırıklığı, sinirlilik, uyku bozuklukları, nedensiz ağrılar.. Bütün bunlar günümüzde bir çok insanın ortak şikayetleri.Gündeme gelen "tükenmişlik sendromu" bütün bunların toplamı. Fakat doğadan gelen şifayla bunların üstesinden gelmek mümkün.

Moral olarak yıkılmış zihin sağlıklı düşünemez

Vücut direncini arttıran ve organları güçlenmesini sağlayan aromatik masajın, depresyon, stres ve sinirsel durumlara karşı sakinleştirici işlevi var. Ağrılarla etkilen günlük yaşamı rahatlatmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Eğer bütün gün masada çalışmaktan ya da ev işi yapmaktan sırt, bacak ağrısı çekiyorsanız, alternatif olarak bu yola başvurun.

Şifalı ot ve çiçek yağlarıyla yapılan masajlar hem vücut derisini beslemekte hem de kasları rahatlatarak ağrıyı azaltmakta. İşlem sırasında beynimiz, kokunun ve dokunmanın sinyalleriyle sürekli iyi yönde uyarılır. Koku ve deride emilen yağın enerjisi, moral olarak da şifa özelliğine sahip. Örneğin zihinsel ve fiziksel yorgunlukta biberiye özlü masaj yağı bedene iyi gelecektir.

Yorgunluğa, strese ve ağrılara karşı

Sağlık ve güzelliği destekleyen doğal bir terapi olarak aromaterapi masajı, derin kasları rahatlatır sürekli stres ve fobiler nedeniyle gelen gerilimi azaltır. Vücut sıvılarının dolaşımını artırır. Öte yandan aşırı kilo ve selülit problemi bulunuyorsa, her masajda bunların azalması söz konusu. Fakat sadece kozmetikte, estetik kaynaklı sorunlarda değil streste, yorgunluk ve bitkinlikte de temel yağlar devreye giriyor. "Kendini tükenmiş hissetme hali"nin asıl kaynağı bedenin enerjisinin azalmasından dolayıdır. Deride sinir uçları çok sayıda olduğu için, masaj esnasında tüm vücuda bu uçlar sinyal gönderiyor. Ayrıca sağaltıcı kokularla gelen rahatlama hali daha masaj sırasında farkediliyor.

Aromatik masajın kuralları

-Masajı öncesi kan akışını arttırmak için önce ılık bir duş almalı. Bedende parfüm ve deodorant kalıntısı olmamalı. Duş bu nedenle önemli.

-Uygulama yapacağınız ortamın sıcaklığı 20 veya 23 dereceyi geçmemeli.

-Cilt temizledikten sonra masaj yapmalı. Yumuşak hareketlerle cilde uygulanmalı.

-Masaj sırasında alkol tüketilmemeli.

-Uygulamadan sonra dinlenmek için en az yarım saat gerekir.

-İşlem bitip dinlenmeye geçildiğinde su meyve suları tüketirseniz daha çok canlılık hissedersiniz.

-Bitki çayı içmek de daha fazla toksinin bedenden atılması için etkili.

-Aromaterapi masajı karın metabolizması normale döndürür. Herkes evinde yapabilir. İki elinize yağ küçük bir miktar yağ dökün ve hafif bir şekilde masaj alanı çevresine ellerinizle dairesel hareketlerle dağıtın.

-Aromaterapida kullanılan yağların seyreltilmiş şekilde cilde uygulanması gerektiğini hatırlamak önemlidir. O yüzden uzmanlarca hazırlanmış hazır karışımlar kullanılmalı. Hangi yağın ne için, nasıl kulanılacağını konunun uzmanına danışmadan evde uygulamamalı.

Sihirli yağların özellikleri

Lavanta yağı: Kokusu çok hoş ve stresi azaltmada üstün nitelikleri ile birlikte, lavanta soğuk algınlığı, grip ve baş ağrısı mücadelede da yararlı.

Limon yağı: Limonun kokusunun tedavi edici özellikleri olduğu yıllarca bilinir. Bu koku konsantrasyonu artırır, sindirimi kolaylaştırır. Çeşitli sağlık sorunlarında yardımcı olarak kullanılır. Bağışıklığı artırmak için doğal bir güçlendiricidir. Hızlı bir şekilde ruh halini geliştirmeye teşvik eder. Selüliti gidermede etkilidir.

Biberiye yağı: Vitamin ve mineraller açısından zengindir. Büyük bir zihinsel uyarıcıdır. Tarih boyunca, biberiye kutsal olarak kabul edildi. Antidepresan özelliklere sahip olarak bilinen, biberiye yağı önemli ölçüde bellek, dikkat gibi zihinsel performansları artırır. Ayrıca kas krampları, baş ağrısı ve migrende sakinleştirici, ağrı kesici görevi görür. Öte yandan selülit, sarkma ve deri yaşlanması için de kullanılır.

Sandal ağacı yağı: Gerginliği azaltır, rahatlatır. Birçok yoga uygulayıcısı sakinleştirici özelliğinden dolayı bu yağı kullanır.

Nane yağı: Enerjiyi yükseltir, ruh halini iyileştirir.

Jojoba yağı:Cilt ve saçı güçlendirir. Saçın büyümesini teşvik eder.

Badem yağı: Göz çevresindeki cilt üzerinde olumlu etkisi vardır. Yüz masajı için kullanılır. Saç kırılmasıyla ve kırık uçlarla mücadele eder. .

Üzüm çekirdeği yağı: Cildi mükemmel nemlendirir ve kırışıklıkları azaltır. Güneş ışınlarından dolayı yıpranan cildi onarır.

Hindistan cevizi yağı: Çok güçlü bir nemlendiricidir. Çatlak sorunlarında ve el-ayak bakımında kullanılır.