Morgan Stanley raporu Beyaz Altın'ı vurdu

Nazlı Erdol

'nın ''unda yer alan habere göre, Uluslararası Yatırım Şirketitarafından yayımlanan bir çalışmada,fiyatlarında 2021 itibarıyla %45 azalma beklendiği yönünde 26 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan analiz, Şili'nin en büyük lityum üreticilerive'ninnda işlem gören hisse senetlerinde değer kaybına yol açtı.Morgan Stanley 26 Şubat 2018 tarihinde yayımladığı analizde, lityum karbonat fiyatlarının 13.375 dolar/ton seviyesinden 7,332 dolar/ton seviyesine gerileyeceğini öngörmüş, ayrıca Şili'deki en büyük iki lityum üreticisi olan Albemarle ve SQM'nin kredi derecelerini de aşağı çekmişti.Açıklama sonrası SQM-B tipi hisse senetleri Santiago Borsası'nda %9 değer kaybederken, bu düşüş 18 Haziran 2015 tarihinden bu yana bir günde yaşanan en hızlı değer kaybı oldu. SQM kağıtları 8 Eylül 2017 tarihinden bu yana yaşanan en düşük değeri görürken basında "Kara Pazartesi" ("...Jornada Mas Negra desde 2015..." ) benzeri başlıklar atıldı.Şili "" olarak bilinen lityumda, 7.5 Milyon ton ile dünyanın en büyük rezervine sahip ülke. 2016 yılı itibarıyla lityum üretim seviyesi 12.000 tona ulaşmış bulunmakta. Sahip olunan lityum rezervi, halihazırda dünyanın en büyük lityum üreticisi olannın 5 katı büyüklüğünde.