İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Morgan Stanley raporu Beyaz Altın'ı vurdu

Şili'de lityum üreticisi şirketler Morgan Stanley`in raporu sonrası önemli zarara uğradı

Morgan Stanley raporu Beyaz Altın'ı vurdu
Ekonomi Bakanlığı'nın 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Uluslararası Yatırım Şirketi Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir çalışmada, lityum fiyatlarında 2021 itibarıyla %45 azalma beklendiği yönünde 26 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan analiz, Şili'nin en büyük lityum üreticileri SQM ve Albemarle'nin Santiago Borsası'nda işlem gören hisse senetlerinde değer kaybına yol açtı. 
 
Morgan Stanley 26 Şubat 2018 tarihinde yayımladığı analizde, lityum karbonat fiyatlarının 13.375 dolar/ton seviyesinden 7,332 dolar/ton seviyesine gerileyeceğini öngörmüş, ayrıca Şili'deki en büyük iki lityum üreticisi olan Albemarle ve SQM'nin kredi derecelerini de aşağı çekmişti.
 
Açıklama sonrası SQM-B tipi hisse senetleri Santiago Borsası'nda %9 değer kaybederken, bu düşüş 18 Haziran 2015 tarihinden bu yana bir günde yaşanan en hızlı değer kaybı oldu. SQM kağıtları 8 Eylül 2017 tarihinden bu yana yaşanan en düşük değeri görürken basında "Kara Pazartesi" ("...Jornada Mas Negra desde 2015..." ) benzeri başlıklar atıldı.
 
Şili "beyaz altın" olarak bilinen lityumda, 7.5 Milyon ton ile dünyanın en büyük rezervine sahip ülke. 2016 yılı itibarıyla lityum üretim seviyesi 12.000 tona ulaşmış bulunmakta. Sahip olunan lityum rezervi, halihazırda dünyanın en büyük lityum üreticisi olan Avustralya'nın 5 katı büyüklüğünde. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kira gelir beyanı yarın başlıyor

Kira gelir beyanı yarın başlıyor
THY, 2019’da 900 pilot alacak

THY, 2019’da 900 pilot alacak
Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.8 arttı

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.8 arttı
Maliye Bakan Ağbal: 2018 sonunda vergi dairesindeki tüm işlemler internetten yapılabilecek

Maliye Bakan Ağbal: 2018 sonunda vergi dairesindeki tüm işlemler internetten yapılabilecek
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artık 90 lira
Türkiye üç üründe dünya lideri

Türkiye üç üründe dünya lideri
10 bin liralık teşvikle hurda piyasası canlandı

10 bin liralık teşvikle hurda piyasası canlandı
İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda

İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda
İşsize bin 611 lira

İşsize bin 611 lira
Düğmeye basıldı! KDV müjdesi

Düğmeye basıldı! KDV müjdesi
Emekliye fark zammı görüldü

Emekliye fark zammı görüldü