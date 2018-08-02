Morteza olmazsa rota Lamine Kone!
Şartların uyması halinde kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Karadeniz temsilcisi, rotasını tekrar İran’a çevirdi.
Şartların uyması halinde kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Karadeniz temsilcisi, rotasını tekrar İran’a çevirdi. Trabzonspor, İngiliz ekibi Brighton ile anlaşamayan Morteza Pouraliganji’yle yeniden görüşmelere başladı.
Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki futbolcuyla el sıkışamazsa, İngiltere Championship’e düşen Sunderland’den Lamine Kone için devreye girecek.
Piyasa değeri 7 milyon Euro olan ancak kariyerine Alt Lig’de devam etmek istemeyen Fildişi Sahilli futbolcu için kiralama seçeneği gündemde.