Moskova, Aralık 2017'de tarihinin en 'karanlık' ayını yaşadı

'NEDEN DEPRESYONDA OLDUĞUMUZU ŞİMDİ ANLADIK'



ARALIK 2000'DE 3 SAAT GÖRÜLMÜŞTÜ

Yusuf Cevahir

Rusya’nın başkenti Moskova’da güneşin yalnızca 6-7 dakika kendini gösterebildiği Aralık 2017, şehir tarihinin en "karanlık" ayı olarak kayıtlara geçti. Rusya Meteoroloji Merkezi (Hidrometsentr) Başkanı Roman Vilfand gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’da geçen ay güneşin, bulutlar nedeniyle sadece 6-7 dakika görüldüğünü belirtti.Bu sürenin, başkent tarihindeki en düşük süre olduğuna işaret eden Vilfand, "İnsanlar bu bilgiyi duyduklarında, ‘Neden depresyonda olduğumuzu şimdi anladık’ diyorlar" ifadesini kullandı.Moskova tarihindeki bir önceki en karanlık ay, güneşin yalnızca 3 saat görüldüğü Aralık 2000’de yaşanmıştı.