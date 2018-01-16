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Moskova, Aralık 2017'de tarihinin en 'karanlık' ayını yaşadı

Rusya Meteoroloji Merkezine göre, başkent Moskova’da güneş Aralık 2017’de yalnızca 6-7 dakika görüldü ve kent tarihinin en karanlık dönemi yaşandı

Moskova, Aralık 2017'de tarihinin en 'karanlık' ayını yaşadı
Rusya’nın başkenti Moskova’da güneşin yalnızca 6-7 dakika kendini gösterebildiği Aralık 2017, şehir tarihinin en "karanlık" ayı olarak kayıtlara geçti. Rusya Meteoroloji Merkezi (Hidrometsentr) Başkanı Roman Vilfand gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’da geçen ay güneşin, bulutlar nedeniyle sadece 6-7 dakika görüldüğünü belirtti.
 

'NEDEN DEPRESYONDA OLDUĞUMUZU ŞİMDİ ANLADIK' 


Bu sürenin, başkent tarihindeki en düşük süre olduğuna işaret eden Vilfand, "İnsanlar bu bilgiyi duyduklarında, ‘Neden depresyonda olduğumuzu şimdi anladık’ diyorlar" ifadesini kullandı.


ARALIK 2000'DE 3 SAAT GÖRÜLMÜŞTÜ 


Moskova tarihindeki bir önceki en karanlık ay, güneşin yalnızca 3 saat görüldüğü Aralık 2000’de yaşanmıştı.


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