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Moskova Borsası'nda TL dönemi başladı

Moskova Borsası'nın Türk lirası üzerinden işlemlere başladığı bildirildi

30 Ocak 2018, Salı 00:23
Moskova Borsası'nda TL dönemi başladı
Borsa'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk lirası üzerinden işlemlere başlandığı ve ilk günden yaklaşık 1,5 milyon rublelik işlem yapıldığı belirtildi.
 

'YENİ FIRSATLAR SAĞLAYACAK'


Açıklamada görüşlerine yer verilen Moskova Borsası Para ve Forex Piyasaları Genel Müdürü İgor Mariç, forex piyasasına yönelik araçların genişletilmesinin, Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret faaliyetlerine katılan banka müşterileri ve yatırım şirketleri için yeni fırsatlar sağladığına işaret etti.

DIŞ TİCARET HACMİ GİDEREK ARTIYOR


Rusya ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2017'de yüzde 40 artarak 20 milyar doları geçtiğini hatırlatan Mariç, "Döviz piyasasında Rus rublesi ile Türk lirasının doğrudan alımlarının geliştirilmesi, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin rolünün büyümesini teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova Borsası'nda halihazırda dolar, euro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor.

Moskova Borsası Türk lirasının yanı sıra Japon yeni üzerinden işlemlere de bir süre önce başlamıştı.

AA


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