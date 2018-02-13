Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı

Moskova’dan Orsk kentine hareket ettikten birkaç dakika sonra düşen Rus yolcu uçağı An-148’in karakutusu üzerindeki deşifre çalışmaları tamamlandı. Uçağın, yanlış uçuş hızı verisinden dolayı düşmüş olabileceği belirtildi

13 Şubat 2018, Salı 16:46
Moskova'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin sebebi açıklandı
Rusya Havacılık Komitesi, 71 kişiye mezar olan An-148 uçağının kara kutusunu deşifre etti.

Sputnik'in aktardığına göre; komite’den yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.”

Açıklamaya göre, uçuş sırasında uçakta bulunan üç göstergedeki ısıtma sistemi kapalıydı. Karakutudaki diğer 15 uçuşa dair kayıtlar ise ısıtma sisteminin kalkış öncesinde açılmış olduğu gösterdi.


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