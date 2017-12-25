Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü

'ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI'

Nazlı Erdol

Rus basınına konuşan’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’istasyonunun yakınlarındakicaddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü” dedi.Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Sputnik’e konuşan bir başka kaynak da olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini söyledi.Bu arada yine Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, otobüsün şoförünün gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğünü belirtti.