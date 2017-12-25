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Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olay yerinden geçen ve otobüsün içinde bulunan 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi

25 Aralık 2017, Pazartesi 17:05
Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 ölü
Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü” dedi.



Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.





Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Sputnik’e konuşan bir başka kaynak da olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini söyledi.
 

'ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI'


Bu arada yine Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, otobüsün şoförünün gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğünü belirtti.
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