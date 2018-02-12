Moskova'yı nükleer saldırılardan koruyacak anti-balistik füze test edildi

Nazlı Erdol

resmi yayın organı 'gazetesinde yer alan habere göre Rus askerler, yeni geliştirilen bir füze savunma sistemi füzesini Kazakistan'daki Sarı Şagan askeri poligonunda başarıyla test etti.Rus askeri yetkili, testin ardından yaptığı açıklamada, modernize edilmiş yeni füzenin görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi imha ettiğini söyledi.Füzenin'yı olası bir nükleer saldırıya karşı koruyan anti-balistik füze kalkanının bir parçası olarak görev yapan 53T6 adlı kısa menzilli anti-balistik füzelerin yerini alması bekleniyor. Sputnik'in aktardığına göre, bu füzeleri artık üretmiyor ve ileri yaşı nedeniyle bunları değiştirmeyi planlıyor.En önemli savunma sistemlerinden biri olan füze savunma sistemi, Rusya Hava-uzay Kuvvetleri Hava Savunma ve Füze Savunma Müşterek Birlikleri tarafından başkent Moskova'ya yönelik olası nükleer saldırıları önlemek için kullanılıyor. Uzay alanını kontrol eden sistem, füze saldırısı hakkında da uyarı veriyor.