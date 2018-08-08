Yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu, Başakşehir Kulübü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılmayacağını ifade eden Mossoro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada hakkımda çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

'KAZANILACAK BAŞARILARDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM'

2014 yılından bu yana formasını giydiğim Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum.”



