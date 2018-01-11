Motorhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti

Can Hakman

İngiliz rock grubu'in 'Fast Eddie' () lakaplı eski gitaristizatürre yüzünden hayatını kaybetti.Grubun şu anki davulcususosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eddie'yi kısa bir süre önce görmüştüm ve gayet iyi durumdaydı" açıklamasında bulundu.'in frontman'i) ile davulcuda 2 sene önce hayatını kaybetmişti.195 yılında kurulanvegibi klasikleşmiş şarkılarıyla gelmiş geçmiş en iyi rock grupları arasında sayılıyor.Clarke 1982 yılında gruptan ayrılarak kendi grubu'i kurmuştu.