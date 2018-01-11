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Motorhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti

Motorhead'in 'Fast Eddie'  (Hızlı Eddie) lakaplı eski gitaristi ve grubun çekirdek isimlerinden Eddie Clarke 67 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

11 Ocak 2018, Perşembe 17:20
Motorhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti
İngiliz rock grubu Motorhead'in 'Fast Eddie'  (Hızlı Eddie) lakaplı eski gitaristi Eddie Clarke zatürre yüzünden hayatını kaybetti.



Grubun şu anki davulcusu Mikkey Dee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eddie'yi kısa bir süre önce görmüştüm ve gayet iyi durumdaydı" açıklamasında bulundu.

Motorhead'in frontman'i Lemmy (Ian Kilmister) ile davulcu Phil Taylor da 2 sene önce hayatını kaybetmişti.

195 yılında kurulan Motorhead, Ace of Spades ve Motorhead gibi klasikleşmiş şarkılarıyla gelmiş geçmiş en iyi rock grupları arasında sayılıyor.

Clarke 1982 yılında gruptan ayrılarak kendi grubu Fastway'i kurmuştu.


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