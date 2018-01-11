Motorhead'in gitaristi Eddie Clarke hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu Motorhead
'in 'Fast Eddie' (Hızlı Eddie
) lakaplı eski gitaristi Eddie Clarke
zatürre yüzünden hayatını kaybetti.
Grubun şu anki davulcusu Mikkey Dee
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eddie'yi kısa bir süre önce görmüştüm ve gayet iyi durumdaydı" açıklamasında bulundu.
Motorhead
'in frontman'i Lemmy
(Ian Kilmister
) ile davulcu Phil Taylor
da 2 sene önce hayatını kaybetmişti.
195 yılında kurulan Motorhead
, Ace of Spades
ve Motorhead
gibi klasikleşmiş şarkılarıyla gelmiş geçmiş en iyi rock grupları arasında sayılıyor.
Clarke 1982 yılında gruptan ayrılarak kendi grubu Fastway
'i kurmuştu.
Can Hakman