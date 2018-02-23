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Motorine zam geliyor!

Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 11 ila 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyatlar böylelikle yeniden 5 liranın üzerine çıkacak

23 Şubat 2018, Cuma 09:44
Motorine zam geliyor!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarına zam geleceğini açıkladı. 
 

BU GECE MOTORİNE ZAM GELİYOR


PÜİS'ten yapılan açıklamada, "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi. 
 

10 GÜN ÖNCE 17 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI


Motorin fiyatlarına 10 gün önce 17 kuruşluk bir indirim yapılmış ve fiyatlar 5 liranın altına gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyatlar yeniden 5.10 TL seviyesine yükselecek. 

Benzinin litresi ise ortalama 5.55 liradan satılmaya devam edecek. 
 


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