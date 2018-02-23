Motorine zam geliyor!

BU GECE MOTORİNE ZAM GELİYOR

10 GÜN ÖNCE 17 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Adem Özdoğan

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.PÜİS'ten yapılan açıklamada, "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.Motorin fiyatlarına 10 gün önce 17 kuruşluk bir indirim yapılmış ve fiyatlar 5 liranın altına gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyatlar yeniden 5.10 TL seviyesine yükselecek.Benzinin litresi ise ortalama 5.55 liradan satılmaya devam edecek.