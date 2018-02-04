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Motorola’dan yeni yatırım hamlesi

ABD'li firma Motorola'nın, Kanada merkezli güvenlik sistemleri üreticisi Avigilon firmasını 1 milyar dolara satın aldığı belirtildi

04 Şubat 2018, Pazar 00:55
Motorola’dan yeni yatırım hamlesi
Merkezi Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan Avigilon şirketinin Başkanı James Henderson, yazılı açıklamasında, Motorola’nın kendileri ile bağımsız bir iş birimi olarak çalışmaya devam edeceğini ve Avigilon’un da marka olarak kalacağını bildirdi. 


750'DEN FAZLA PATENTLİ ÜRÜNÜ VAR


Henderson, yapılan anlaşmayla Motorola'nın, Avigilon firmasını 1 milyar dolar peşin ödeyerek satın aldığını kaydetti. 
Avigilon, hapishaneler, havaalanları, devlet kurumları, sağlık merkezleri, okullar ve kumarhaneler için güvenlik kameraları ve sistemleri üretiyor. Şirketin ABD ve uluslararası pazarda 750'den fazla patentli ürünü bulunuyor. 

Halihazırda polis kameraları ve çift yönlü telsizler üreten Motorola, ilk kez video gözetim ve analitik sistemler pazarına giriyor.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle cep telefonları piyasasında tutunamayan Motorola’nın, yeni yatırım alanı ile toparlanabileceği belirtiliyor. 

Bu arada Motorola Solutions Başkanı Greg Brown da yaptığı açıklamada, 'Bu satın alma, portföyümüzü yeni ürünlerle genişletecek.' ifadesini kullandı. 

AA


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