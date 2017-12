Motorola Moto X4’e Oreo güncellemesi

Haber Merkezi

tarafından satın alınan, kendi markası altında telefonlar üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de farklı modelleriyle aktif olarak satılan marka, modüler telefon tasarımı gibigirişimlerde de bulunuyor.Firmanın Android One programına dahil olancihazı, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı.tarafından üretilenişlemcisi cihaza gücünü veriyor. Android One programının en popüler cihazlarından birisi haline gelen’de ise Snapdragon 625 işlemcisi kullanılıyor. İşlemci konusunda rakibine fark atan X4, 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle sunulmakta. Kamera olaraksa çift arka kameraya ver verilmiş.programında olması sayesinde 2 yıl boyunca Google tarafından güncelleme alma garantisi bulunan cihaz, ilk önemli güncellemesini de aldı. Kutudanile çıkan Moto X4 içingüncellemesi yayınlandı. Yaklaşık 1 GB büyüklüğünde olan güncelleme, telefonlaraüzerinden gönderilmeye başladı. 1 Aralık güvenlik paketiyle birlikte gelen güncelleme, 5 Aralık güvenlik güncellemesini almadı. Önemli güvenlik açıklarını kapatan 5 Aralık güvenlik güncellemesinin de yakında Moto X4’e gelmesi bekleniyor.Yeni güncellemeyle birlikte bütün Android Oreo özelliklerine kavuşan telefon, ‘’ modu sayesinde Windows’taki gibi hareketli pencere deneyimine sahip olacak.Güncelleme çok kısa süre önce yayınlandığı için henüz Google’ınprojesi tarafından desteklenip desteklenmediği bilinmiyor. Yeni Android sürümlerinin çok daha hızlı şekilde gelmesini sağlayacak olan Treble projesi, kutusundanile çıkan telefonlarda çalışacak. Ancak,arama motoru devi, Android One cihazları için Treble kapısını henüz tam olarak kapatmadı.