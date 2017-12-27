Motorola Moto X4’e Oreo güncellemesi

Lenovo
tarafından satın alınan Motorola
, kendi markası altında telefonlar üretmeye devam ediyor. Ülkemizde de farklı modelleriyle aktif olarak satılan marka, modüler telefon tasarımı gibi inovatif
girişimlerde de bulunuyor.
Firmanın Android One programına dahil olan Moto X4
cihazı, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılmıştı. Qualcomm
tarafından üretilen Snapdragon 630
işlemcisi cihaza gücünü veriyor. Android One programının en popüler cihazlarından birisi haline gelen Xiaomi Mi A1
’de ise Snapdragon 625 işlemcisi kullanılıyor. İşlemci konusunda rakibine fark atan X4, 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle sunulmakta. Kamera olaraksa çift arka kameraya ver verilmiş.
Android One
programında olması sayesinde 2 yıl boyunca Google tarafından güncelleme alma garantisi bulunan cihaz, ilk önemli güncellemesini de aldı. Kutudan Android 7.1 Nougat
ile çıkan Moto X4 için Android 8 Oreo
güncellemesi yayınlandı. Yaklaşık 1 GB büyüklüğünde olan güncelleme, telefonlara OTA
üzerinden gönderilmeye başladı. 1 Aralık güvenlik paketiyle birlikte gelen güncelleme, 5 Aralık güvenlik güncellemesini almadı. Önemli güvenlik açıklarını kapatan 5 Aralık güvenlik güncellemesinin de yakında Moto X4’e gelmesi bekleniyor.
Güncellemenin Bilinmeyen Yönü
Yeni güncellemeyle birlikte bütün Android Oreo özelliklerine kavuşan telefon, ‘picture-in-picture
’ modu sayesinde Windows’taki gibi hareketli pencere deneyimine sahip olacak.
Güncelleme çok kısa süre önce yayınlandığı için henüz Google’ın Treble
projesi tarafından desteklenip desteklenmediği bilinmiyor. Yeni Android sürümlerinin çok daha hızlı şekilde gelmesini sağlayacak olan Treble projesi, kutusundan Oreo
ile çıkan telefonlarda çalışacak. Ancak, Amerikan
arama motoru devi, Android One cihazları için Treble kapısını henüz tam olarak kapatmadı.
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Haber Merkezi