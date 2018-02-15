Motosiklet çarpan kadın kendi yarasını unutup, 4 yaşındaki oğlu için ağladı

Bugün Karaman Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda
meydana gelen kaza herkesi korkuttu.
Derya Ünlütürk'e, kucağında oğlu Çağan ile birlikte yaya geçidinden, yolun karşısına geçmek isterken Mustafa F. (27) yönetimindeki 70 AG 379 plakalı motosiklet çarptı.
ANNE, OĞLUNUN DERDİNE DÜŞTÜ
Anne ve oğul çarpmanın şiddetiyle yere savuruldu. Yaralı halde yerden yatan Derya Ünlütürk, bir anda oğlunu göremeyince çevredekilere ''Oğlum nerde, ne oldu?'' diye sorarak ağlamaya başladı.
Minik Çağan ile ilgilenen çevredekiler de oğlunu, gösterip durumunun iyi olduğu söyledi. Ancak anne ve oğul birbirlerini görünce ağladı. Oğlunun dudağında kan olduğunu fark eden Derya Ünlütürk, bu kez de ''Oğlumun dişi kırılmış'' diyerek ağlamayı sürdürdü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Anne ve oğul çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa F., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Erdinç Şahin