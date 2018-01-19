Motosiklet ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale’de, cezaevi nakil aracıyla çarpışan motosikletteki çift, hayatını kaybetti

Motosiklet ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 2 ölü
Tarık T. yönetimindeki cezaevi nakil aracı ile aynı yönde seyreden Fatih Karak’ın (35) kullandığı motosiklet, Çanakkale-Bursa karayolu Çan köprülü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER


Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan eşi Gülay Karak (26), olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI


Çiftin cesetleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Tarık T, gözaltına alındı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Muğla'da cenaze töreninde şok! Kayınpederine hakkını helal etmedi

Muğla'da cenaze töreninde şok! Kayınpederine hakkını helal etmedi
Isparta'da yalnız yaşayan adamın cesedi bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan adamın cesedi bulundu
6 yaşındaki Eylül Umutlu’ya cinsel istismarda bulunup öldüren cani hakim karşısında

6 yaşındaki Eylül Umutlu’ya cinsel istismarda bulunup öldüren cani hakim karşısında
Adana'da kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Adana'da kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi
Kavgada bıçakladıkları adamı sedyede de kurşunladılar!

Kavgada bıçakladıkları adamı sedyede de kurşunladılar!
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Girdikleri dükkanda kaşla göz arasında para çaldılar

Girdikleri dükkanda kaşla göz arasında para çaldılar
Konya’da otobüs şarampole yuvarlandı: 38 yaralı

Konya’da otobüs şarampole yuvarlandı: 38 yaralı
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: 22 gözaltı
Antalya'da minik Hadi'nin cenazesinde annesinden yürek burkan feryat!

Antalya'da minik Hadi'nin cenazesinde annesinden yürek burkan feryat!