Motosiklet ile cezaevi nakil aracı çarpıştı: 2 ölü

Tarık T. yönetimindeki cezaevi nakil aracı ile aynı yönde seyreden Fatih Karak’ın (35) kullandığı motosiklet, Çanakkale-Bursa karayolu Çan köprülü kavşağı mevkisinde çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan eşi Gülay Karak (26), olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çiftin cesetleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Tarık T, gözaltına alındı.
Mine Bozkurt