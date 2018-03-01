Motosiklet üzerindeki gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da motosiklet üzerinde seyir eden iki gence başka bir motosiklet üzerinden ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
 

Motosiklet üzerindeki gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Ramazan Tasa (21) ve Aydın Gözel (24) motosikletle seyir halindeyken başka bir motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi tarafından  silahla ateş açıldı.

20 EL ATEŞ AÇTILAR


Kimliği belirlenemeyen şahısların açtığı 20 el ateş sonucu iki genç kanlar içerisinde motosikletten düştü. Saldırganlar hızla kaçarken,  silah sesleri duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Tasa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gözel’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİĞER ARAÇLARA DA KURŞUN İSABET ETTİ


Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede park halindeki iki araca çok sayıda kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için  çalışma başlattı.
 


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