Motosikletle şov yapmak isterken 2 kişiyi öldürüyordu!



ANNE VE OĞLU YOLA SAVRULDU



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



YOĞUN BAKIMA ALINDI

"HER YERİM ÇÜRÜK YARA BERE İÇİNDE"



"UÇTUĞUMU GÖRDÜM"

“ÖLDÜK MÜ? KALDIK MI? İLETİŞİME GEÇEN OLMADI”



"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Gizem Yetil

Antalya'da geçen cumartesi günü motosikletle tek teker üzerinde 'şov yapan' Burak Ö.(21), yaya olarak yolun karşısına geçen vatandaşları görünce panik yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak, metrelerce sürüklenerek yolun karşısına geçmek isteyenve 3 yaşındaki oğlu’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu yola savrularak yaralandı.Motosiklet sürücüsü Burak Ö., kaza sonrası yerden kalkarak ilk olarak yerde yatan çocuğu kucağına alarak orta refüje koydu. Ardından ise annenin yanına giderek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, anne ve oğlu ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’ne götürüldü.Anne Çağlayan’ın tedavisine evde devam edilirken, oğlu Mustafa Çağlayan’ın ise sol bacağında 3 kırık olduğu tespit edilerek yoğun bakım servisine alındı. Mustafa Çağlayan’ın bugün ise ameliyat olduğu ve bacağının 3 yerine platin takıldığı öğrenildi.Kazada şans eseri ölümden dönen Nalan Çağlayan o anları, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Nalan Çağlayan, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında ışıklarda araçların geçmesi için beklediğini söyledi. Çağlayan, "Araçların durmasıyla yaya geçidinden yürümeye başladım. Tam kaldırıma çıkacaktım, motosikletin çok hızlı ve düşmüş bir şekilde geldiğini gördüm. Sonrasında motosiklet çarparak beni ve oğlumu savurdu. Oğlunun ayağında kırıklar var ve bugün ameliyat oldu. İnşallah geçecek. Benim her tarafım çürük yara bere içinde, şişik, ağrılarım çok fazla yürüyemiyorum" dedi.Motosikletlinin tek teker üzerinde kendilerine doğru geldiğini belirten Çağlayan şunları söyledi:” Tek teker üzerinde geldiğini gördüm. Göz göze geldiğimizde motor düşmüştü zaten. Artık beni görüp dengesini kaybetti bilmiyorum o kadarını ama bana vurduğunu ve uçtuğumu da gördüm” diye konuştu.Oğlu ve kendisinin olaydan dolayı psikolojinin bozuk olduğunu ifade eden Çağlayan,” Benim ve oğlumun psikolojisi bozuldu. Oğlumu 2 gündür göremiyorum. Uykusundan sıçrayarak uyanmaya başlamış. Evdeyim gidemiyorum hastaneye, yürüyemiyorum çünkü. Bir ay sonra iş başı yapacaktım işimden de oldum" dedi.Çağlayan sözlerine şöyle devam etti,"Sıkıntılarımız var, oğlumun durumu nasıl düzelecek, tamamen içine kapanmış durumda. Doktor oğlumun ayağında 1-2 santim kısalma veya uzama olabilir demiş. Bize çarpan motosikletlinin kendisini görmedim. Ailesinden de kimse gelmedi ne hastaneye ne de ziyarette, arayanda olmadı. Öldük mü? Kaldık mı? Hiçbir şekilde iletişime geçen olmadı. Ne olursan olsun burada bir yaralanma var. İnsan gelir bir geçmiş olsun der ve arar sorar oda yok. Bu kadar da duyarsızlık olmaz. Zaten yaptığı bir hata, ana cadde üzerinde tek tekerle nasıl gidersin sen, ne cesaret, Allah akıl fikir versin başka hiç bir şey demiyorum ben."