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Moussa Sow, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?

Bursaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, sakatlığı sebebiyle Dubai'de bulunan Moussa Sow'un tedavisinde ilk aşamanın gerçekleştiğini ve Galatasaray maçına yetişeceğini söyledi.
 

Moussa Sow, Galatasaray maçında oynayabilecek mi?
Bursaspor'da Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, Yeşil-Beyazlı ekipte sakat oyuncuların son durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Moussa Sow'un durumuna ilişkin bilgi veren Özhan, "Sow’un sol kasığında birinci derece adele sakatlığı olduğu için yaklaşık 10-14 gün arası takımdan uzak kalmasını öngörüyorduk. Moussa, hocamızdan özel izin olarak Dubai’de daha önce tedavi gördüğü tedavi merkezinde ilk aşamasını geçirmeyi istedi.

Ciddi bir sakatlığı olmadığı için biz de öngörümüz doğrultusunda bizim bilgimiz dahilinde tedavisine devam ediliyor. Pazar günü geri dönecek. Geldikten sonra da antrenmanlara başlamasını öngörüyoruz" dedi.
 

"SOW'UN SAKATLIĞI, ÖNCEKİ SAKATLIKLARIYLA İLGİLİ DEĞİL"


Moussa Sow'un daha önce oynadığı takımlarda medyaya yansıyan bazı kronik sakatlıklarının olduğunu yönündeki haberlere işaret eden Gökhan Özhan, "Biz bir oyuncu alırken risk analizi yaparak bu karara varıyoruz. Moussa’nın da takımımıza katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu transfere onay verdik. Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz. Batalla da antrenmanlara başladı. Gayet iyi durumda. Şu anda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş için de programımız önümüzdeki hafta takımımıza dönmeleri yönünde" diye konuştu.
 

"SERCAN YILDIRIM, GELECEK SEZON ÖNCESİNDEKİ KAMPA YETİŞECEK"


Takımdan uzun süredir ayrı olan Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş'un da son durumları hakkında bilgi veren Gökhan Özhan şöyle konuştu: "Sercan Yıldırım, ameliyatı sonrasında 4’üncü ayında. Çapraz bağ yaralanmaları sonrası en erken sahaya dönüş 6 ay olarak öngörülür her zaman. Bu sezonunun sonuna doğru maç oynayabileceğini tahmin etmiyoruz fakat sezon öncesi hazırlık kampına yetişmesi olası gözüküyor. Serdar Kurtuluş ise çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Sinir yaralanması olduğu için sahalara dönüşü konusunda hala net bir karar verebilmiş değil hekimler. Gelişme sağlamaya başladı. En son sinir ameliyatı geçirmişti. Gelişmenin başlaması bizi umutlandırdı. Öncelikli olarak Serdar ile ilgili hedefimiz normal hayatına dönebilmesi. Kalıcı bir hasar olmaması. Futbol ile ilgili kısmını önümüzdeki sezon düşüneceğiz. Bu sezon en azından normal hayatına dönmesini hedefliyoruz."
 


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