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Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli yıldız Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçti.

Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti
Yeşil-beyazlı takımın Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli’den 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli oyuncu Sow, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Sow, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Prensip anlaşmasına vardığımız başarılı hücum oyuncusu Moussa Sow, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrol; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.”


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