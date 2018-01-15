Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti

Erdinç Şahin

’den 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Senegalli oyuncusağlık kontrolünden geçti.Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Sow, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.“Prensip anlaşmasına vardığımız başarılı hücum oyuncusu'nde sağlık kontrolünden geçti.Bugün sabah saatlerinde yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrol; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.”