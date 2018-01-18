Moviphone 100 inç görüntü yansıtabiliyor

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2018 fuarının ilginç ürünlerinden biri de Moviphone adıyla tanıtılan dahili projeksiyona sahip akıllı telefon oldu. Film severler için Wireless Mobi Solution (WMS) şirketi tarafından geliştirilen Moviphone, orta seviyede bir Android akıllı telefon