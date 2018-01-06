MS hastalığını Alemtuzumab yöntemiyle yendi (MS nedir?)

HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ

"MS'TE ÜÇÜNCÜ BASAMAK TEDAVİ UYGULANDI"

MS nedir? MS hastalığının tedavisi nasıl olur?

Senim Tanay

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylana ancak Türkiye'de henüz izin verilmemiş olan "Alemtuzumab" tedavisini, Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle 25 yaşındaki MS hastası Sabahat Ünalan'a uyguladı.2009'dan MS hastalığıyla mücadele eden Sabahat Ünalan hastalıkla tanıştığı ilk yıllarda vücudunda sürekli uyuşmalar olduğunu ifade ederek, "Zamanla sağ ayağımda güç kaybı oluştu ve yürüyememeye başladım. MS ile onun ne olduğunu bilmeden tanıştım. Bu süreçte çok sayıda atak geçirdim. MS ciddi bir rahatsızlıkmış, bunu acı bir şekilde öğrendim" dedi.Lise son sınıf öğrencisi olduğu dönemde rahatsızlandığını anlatan Sabahat Ünalan, hastalık yüzünden bir süre hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi. Liseyi uzaktan eğitimle birincilikle bitirdiğini aktaran Sabahat Ünalan,diye konuştu.Hastanenin Eğitim ve İdari Sorumlusu Nöroloji Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusuise MS'in tedavisi olan ve seyri değiştirilebilen bir hastalık şekli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Arkadaşımızın diğer tedavilere yanıt alamadığını görünce biz üçüncü basamak tedavi olan, dünyada şu anda MS merkezlerinde kullanılan bir tedaviyi hastalarımıza uygulamak istedik. Sağlık Bakanlığı da bu alanda bize yardımcı oldu ve ilacımızı temin edebildik. Şu anda ilaç, Türkiye'de henüz daha onaylı değil. Sağlık Bakanlığı'nın izniyle getirtebiliyoruz. Biz de kliniğimizde ilk kez Sabahat'a bunu uyguladık. Şu anda durumu gayet iyi. Çift görme problemi düzeldi. Denge sorunu var ancak onu da fizik tedaviyle düzelteceğiz."