MTV ödemelerinde son gün ne zaman? (MTV nasıl ödenir?)



MTV ÖDEME SEÇENEKLERİ

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR

4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR

Adem Özdoğan

Yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ocak Çarşamba günü yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecekler.Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilirler. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün.MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi tutarı: 743 TLFiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi: 1294 TLFiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi: 2 bin 284 TLFiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi: 3 bin 598 TLFiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi: 5 bin 396 TLFiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.MTV, borç ödeme, vergi, otomotiv 31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler:2018'deki vergi: 29 bin 483 TLFiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.