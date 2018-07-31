MTV ödemesini mutlaka yapın! (MTV ödemelerinde bugün son gün)

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi ile geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi 2. taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz olarak belirlendi. Yapılandırmadan; 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim, harç, askerlik, seçim, nüfus, trafik, idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası, öğrenim kredisi, katkı kredisi, ecrimisil ve RTÜK borcu olanlar yararlanabiliyor.

BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.