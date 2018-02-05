Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Türk sanat müziğinin usta seslerinden Muazzez Abacı’nın
“Sezen’imin Şarkıları” adlı proje albümü yarın çıkıyor. Yapımcılığını Moko Yapım ve DMC’nin
üstlendiği albümün ilk klibi, Muazzez Abacı’nın Ferman Akgül’le düet yaptığı “Her Şeyi Yak” şarkısına çekildi. Klipte sanatçının Amerika’da yaşayan 19 yaşındaki torunu Sera Anderson da
rol aldı. Genç kız, gelinlikle kamera karşısına geçti.
ZOR ANLAR
Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun
yaptığı klibin çekimleri, Üsküdar Plato’da 6 saatte tamamlandı. Klipte Muazzez Abacı’nın da
etrafı alevlerle sarıldı. Sanatçı, o ateşli sahnelerin çekimlerinde zor anlar yaşadığını söyledi. Müzikseverlerin merakla beklediği klip, önümüzdeki günlerde yayına girecek.
Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek
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