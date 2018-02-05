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Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı

Muazzez Abacı, "Sezen’imin Şarkıları" albümünün ilk klibinde torununu oynattı. 19 yaşındaki Sera Anderson, gelinlikle kamera karşısına geçti

05 Şubat 2018, Pazartesi 10:11
Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı
Türk sanat müziğinin usta seslerinden Muazzez Abacı’nın “Sezen’imin Şarkıları” adlı proje albümü yarın çıkıyor. Yapımcılığını Moko Yapım ve DMC’nin üstlendiği albümün ilk klibi, Muazzez Abacı’nın Ferman Akgül’le düet yaptığı “Her Şeyi Yak” şarkısına çekildi. Klipte sanatçının Amerika’da yaşayan 19 yaşındaki torunu Sera Anderson da rol aldı. Genç kız, gelinlikle kamera karşısına geçti.


ZOR ANLAR


Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun yaptığı klibin çekimleri, Üsküdar Plato’da 6 saatte tamamlandı. Klipte Muazzez Abacı’nın da etrafı alevlerle sarıldı. Sanatçı, o ateşli sahnelerin çekimlerinde zor anlar yaşadığını söyledi. Müzikseverlerin merakla beklediği klip, önümüzdeki günlerde yayına girecek.




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