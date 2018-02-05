Muazzez Abacı klibinde torunu Sera'yı oynattı



ZOR ANLAR

Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek

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Elif Bayram

Türk sanat müziğinin usta seslerinden“Sezen’imin Şarkıları” adlı proje albümü yarın çıkıyor. Yapımcılığınıüstlendiği albümün ilk klibi, Muazzez Abacı’nın Ferman Akgül’le düet yaptığı “Her Şeyi Yak” şarkısına çekildi. Klipte sanatçının Amerika’da yaşayan 19 yaşındaki torunurol aldı. Genç kız, gelinlikle kamera karşısına geçti.Yönetmenliğini İyaptığı klibin çekimleri, Üsküdar Plato’da 6 saatte tamamlandı. Klipteetrafı alevlerle sarıldı. Sanatçı, o ateşli sahnelerin çekimlerinde zor anlar yaşadığını söyledi. Müzikseverlerin merakla beklediği klip, önümüzdeki günlerde yayına girecek.