Muazzez Abacı: Müzeyyen Senar bana tokat attı

Muazzez Abacı'nın Hürriyet'e verdiği röportajın ilgili kısmı şu şekilde:
- Müzik kariyerinizde size en çok destek olan isim kimdi?
- Rauf Tamer
ve eşi, Mehmet Barlas
, Canan Barlas
, rahmetli Ergil Tezerdi
, Mualla Özbek
...
- Hep medyadan saydınız. Müzik camiasından kimse yok mu?
- Yok. Mesela Müzeyyen Senar
bana geldi, bir tokat aşk etti. Ama o da bir destek. Onun vurduğu yerde gül biter.
- Neden tokat atmıştı size?
- Ankara Radyosu’nda Devlet Klasik Korosu’nda Ruşen Ferit Kam ile ağır besteler icra ediyorduk. Ben o programda 'Hocam, bunu biraz daha hızlandıramaz mıyız' dedim. Biraz daha böyle giderli gibi. O da bana 'Olur mu kızım? Bu otantik. Böyle olacak' dedi. 'Tamam hocam' dedim. Ama ben plak döneminde o şarkıları yaparken hep yürüttüm...
- Hızlı tempoda yaptınız yani...
- Evet. O zaman da Müzeyyen Hanım, 'Arkandan atlı mı kovalıyor' dedi ve bir tokat aşk etti bana. 'Aman hocam' dedim..."
Can Hakman