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Muazzez Abacı: Müzeyyen Senar bana tokat attı

Muazzez Abacı, Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde, Müzeyyen Senar'ın kendisine tokat attığını açıkladı

Muazzez Abacı: Müzeyyen Senar bana tokat attı
Muazzez Abacı'nın Hürriyet'e verdiği röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

- Müzik kariyerinizde size en çok destek olan isim kimdi?

- Rauf Tamer ve eşi, Mehmet Barlas, Canan Barlas, rahmetli Ergil Tezerdi, Mualla Özbek...

- Hep medyadan saydınız. Müzik camiasından kimse yok mu?

- Yok. Mesela Müzeyyen Senar bana geldi, bir tokat aşk etti. Ama o da bir destek. Onun vurduğu yerde gül biter.

- Neden tokat atmıştı size?

- Ankara Radyosu’nda Devlet Klasik Korosu’nda Ruşen Ferit Kam ile ağır besteler icra ediyorduk. Ben o programda 'Hocam, bunu biraz daha hızlandıramaz mıyız' dedim. Biraz daha böyle giderli gibi. O da bana 'Olur mu kızım? Bu otantik. Böyle olacak' dedi. 'Tamam hocam' dedim. Ama ben plak döneminde o şarkıları yaparken hep yürüttüm...

- Hızlı tempoda yaptınız yani...

- Evet. O zaman da Müzeyyen Hanım, 'Arkandan atlı mı kovalıyor' dedi ve bir tokat aşk etti bana. 'Aman hocam' dedim..."


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