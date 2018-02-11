Muazzez Abacı: Müzeyyen Senar bana tokat attı

Can Hakman

Muazzez Abacı'nın Hürriyet'e verdiği röportajın ilgili kısmı şu şekilde:ve eşi,, rahmetli...- Yok. Meselabana geldi, bir tokat aşk etti. Ama o da bir destek. Onun vurduğu yerde gül biter.- Ankara Radyosu’nda Devlet Klasik Korosu’nda Ruşen Ferit Kam ile ağır besteler icra ediyorduk. Ben o programda 'Hocam, bunu biraz daha hızlandıramaz mıyız' dedim. Biraz daha böyle giderli gibi. O da bana 'Olur mu kızım? Bu otantik. Böyle olacak' dedi. 'Tamam hocam' dedim. Ama ben plak döneminde o şarkıları yaparken hep yürüttüm...- Evet. O zaman da Müzeyyen Hanım, 'Arkandan atlı mı kovalıyor' dedi ve bir tokat aşk etti bana. 'Aman hocam' dedim..."