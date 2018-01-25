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Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek

Muazzez Abacı, ABD’de yaşayan torunu Sara Anderson’la kamera karşısına geçecek

25 Ocak 2018, Perşembe 10:44
Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek
Muazzez Abacı, 6 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak ‘Sezen’imin Şarkıları’ albümünün ilk klibi için ABD’de yaşayan torunu Sara Anderson’la kamera karşısına geçecek.


İLK KLİP HER ŞEY'İ YAK'A


HT Magazin'in haberine göre, Muazzez Abacı’nın sevdiği Sezen Aksu şarkılarını yorumladığı albümü için geri sayım başladı. Muazzez Abacı’nın titizlikle hazırladığı ‘Sezen’imin Şarkıları’, 6 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak. Albümün ilk klibi, usta sanatçının Ferman Akgül’le düet yaptığı ‘Her Şeyi Yak’ şarkısına çekilecek.


HATIRA KALSIN İSTEDİ


Klibin sürprizi ise Muazzez Abacı’nın ABD’de yaşayan ve önceki gün İstanbul’a gelen torunu Sara Anderson olacak. Torunuyla bir hatırasının olmasını isteyen sanatçı, önümüzdeki günlerde Sara ile kamera karşısına geçecek. 17 yaşındaki Sara, doktor olan annesi Saba ve babasıyla New York’ta yaşıyor.


ALBÜM KAPAĞINI HALK SEÇTİ


‘Sezen’imin Şarkıları’ albümünün kapağını sosyal medya kullanıcıları seçti. 



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