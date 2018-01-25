Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek



İLK KLİP HER ŞEY'İ YAK'A



HATIRA KALSIN İSTEDİ



ALBÜM KAPAĞINI HALK SEÇTİ

Kerimcan Durmaz'la aynı yerde sahneye çıkmak istemeyen Muazzez Abacı, konserini iptal etti

Muazzez Abacı ABD mahkemesinde jüri oldu

Ajda Pekkan ve Muazzez Abacı'dan tadımlık video

Elif Bayram

6 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak ‘albümünün ilk klibi için ABD’de yaşayan torunukamera karşısına geçecek.HT Magazin'in haberine göre,sevdiği Sezen Aksu şarkılarını yorumladığı albümü için geri sayım başladı. Muazzez Abacı’nın titizlikle hazırladığı ‘Sezen’imin Şarkıları’, 6 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak. Albümün ilk klibi, usta sanatçının Ferman Akgül’le düet yaptığı ‘Her Şeyi Yak’ şarkısına çekilecek.Klibin sürprizi iseABD’de yaşayan ve önceki gün İstanbul’a gelen torunu Sara Anderson olacak. Torunuyla bir hatırasının olmasını isteyen sanatçı, önümüzdeki günlerde Sara ile kamera karşısına geçecek. 17 yaşındaki Sara, doktor olan annesi Saba ve babasıyla New York’ta yaşıyor.albümünün kapağını sosyal medya kullanıcıları seçti.