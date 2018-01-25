Muazzez Abacı torunu ile klip çekecek

Muazzez Abacı,
6 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak ‘Sezen’imin Şarkıları’
albümünün ilk klibi için ABD’de yaşayan torunu Sara Anderson’la
kamera karşısına geçecek.
İLK KLİP HER ŞEY'İ YAK'A
HT Magazin'in haberine göre, Muazzez Abacı’nın
sevdiği Sezen Aksu şarkılarını yorumladığı albümü için geri sayım başladı. Muazzez Abacı’nın titizlikle hazırladığı ‘Sezen’imin Şarkıları’, 6 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak. Albümün ilk klibi, usta sanatçının Ferman Akgül’le düet yaptığı ‘Her Şeyi Yak’ şarkısına çekilecek.
HATIRA KALSIN İSTEDİ
Klibin sürprizi ise Muazzez Abacı’nın
ABD’de yaşayan ve önceki gün İstanbul’a gelen torunu Sara Anderson olacak. Torunuyla bir hatırasının olmasını isteyen sanatçı, önümüzdeki günlerde Sara ile kamera karşısına geçecek. 17 yaşındaki Sara, doktor olan annesi Saba ve babasıyla New York’ta yaşıyor.
‘Sezen’imin Şarkıları’
ALBÜM KAPAĞINI HALK SEÇTİ
albümünün kapağını sosyal medya kullanıcıları seçti.
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