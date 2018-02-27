Mucize eseri hayata tutunan Ecem'e İbrahim Tatlıses modeli tedavi

Adana'da erkek arkadaşının kasti olarak üzerine araba sürdüğü Ecem Çelik ağır yaralanmış ve 40 gün yoğun bakımda kalmıştı. Doktorların 'Yaşaması mucizelere bağlı' dediği Ecem hayata tutundu. Ecem'e İbrahim Tatlıses'e yapılan ameliyatın aynısı yapıldı

Mucize eseri hayata tutunan Ecem'e İbrahim Tatlıses modeli tedavi
Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, geçen 31 Temmuz'da erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. (31) yüzünden bulundukları kamyonetin içinde tartıştı.

İddiaya göre öfkelenen Deveci, Ece Çelik ve arkadaşları indirdikten sonra aracı üzerlerine sürdü. Ece Çelik'i ezip, Hüseyin A.'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybedip bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.


TUTUKLANMIŞTI


Gözaltına alınan İbrahim Deveci, önce serbest kaldı, sonra tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede 'ev hapsi' kararı verilerek salıverildi. Kendini "Ben Ece'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım kötülük buldum" diye savunan Deveci, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İBRAHİM TATLISES TEDAVİSİ İLE


Ece Çelik'e Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan ameliyatta şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yapılan ameliyatın aynısı yapıldı.



Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, Çelik'in karnına koyduğu kafatası kemiğini çıkarıp yerine yerleştirdi. Bir dizi ameliyat ve tedavinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde 40 gün yoğun bakımda kalan Ece Çelik, 8 Eylül'de 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi.


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