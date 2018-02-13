Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü

'CAMDAYDI, BİR ANDA KENDİNİ ATTI'

Senim Tanay

Dün öğle saatlerinde Cihangir'deki bir binanın 4. katında yalnız yaşayan Deniz Uysal (30), pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten sokak üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasına yüzüstü düşen genç kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Deniz Uysal Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayı gören bir kadın, "Camdaydı, bir anda kendini attı. Yok düşmedi, kendini attı. Atlayınca arabanın üstüne düştü. Yalnız yaşıyordu, evinde kimse yoktu. Kendini açık olan camdan attı" dedi.