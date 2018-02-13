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Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü

Beyoğlu Cihangir’de yaşayan Deniz Uysal 4. kattan atladı. Sokaktaki kamyonetin kasasına yüzüstü düşerek hayatta  kalan genç kadın, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

13 Şubat 2018, Salı 09:34
Mucize kurtuluş! 4. kattan atladı, kamyonetin kasasına düştü
Dün öğle saatlerinde Cihangir'deki bir binanın 4. katında yalnız yaşayan Deniz Uysal (30), pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten sokak üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasına yüzüstü düşen genç kadını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Deniz Uysal Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

'CAMDAYDI, BİR ANDA KENDİNİ ATTI'

Olayı gören bir kadın, "Camdaydı, bir anda kendini attı. Yok düşmedi, kendini attı. Atlayınca arabanın üstüne düştü. Yalnız yaşıyordu, evinde kimse yoktu. Kendini açık olan camdan attı" dedi.

 


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