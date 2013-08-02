“Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip olan Anadolu Sağlık Merkezi, Emzirme Haftası’nda “Mucizeyi Paylaş, Bebeğini Emzir” resim sergisini ziyarete açtı.

Sergide, Doğum Fotoğrafçısı Şengül Pallı’nın objektifinden yansıyan ve aralarında Gülben Ergen, Pınar Altuğ gibi isimlerin de bulunduğu 20 doğum fotoğrafı yer alıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İç Hatlar Giden Katı Sergi Alanında ziyaretçilere açılan sergiye ikinci kez anne olan Yasemin Ergene Özilhan da destek oldu. Ergene, “Bir anne olarak emzirmenin çok önemli olduğunu ve sağlık ile ilgili bir sorunu olmayan annelerin emzirmeyi tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Sergi 1-15 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.