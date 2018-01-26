Müfredat güncellendi

Sevim Büyüktaş Demir

İdil Janet Demiray

Tüm eğitim kademelerindeki 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde güncellenen müfredatta yapılan son değişiklikler kamuoyu ile paylaşıldı. Güncelleme çalışmalarında genel olarak öğretim programlarının yapısının korunmasına çalışıldı. Bazı öğretim programlarında da öğrenci düzeyi ve konu alanının özellikleri açısından sınırlı sayıda kazanım çıkarma açıklama ekleme ya da konular arasında takdim ve tehirler gerçekleştirildi.Müfredatın düzeltilmesi işlemleri kapsamında, öğretim programlarının ana felsefesini içeren metin de güncelledi. Metinde, eğitim sisteminin temel amacının, değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtildi.Metinde, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, kişisel, sosyal akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olduğu belirtildiÖğretim programlarının ana felsefesini içeren metinde ‘kök değerlere’ de vurgu yapıldı. Bunlar müfredatta adalet, dostluk, dürüstlük öz denetim, sabır, saygı sevgi, sorumluluk vatanseverlik, yardımseverlik olarak belirlendi. Bu değerler öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına hem ilişkili olduğu alt değerlerle hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınacak.