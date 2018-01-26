Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Müfredat güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan ‘e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ pilot uygulaması kapsamında, 48 bin 955 öğrenci ilk defa karnelerinin yanında ‘Sosyal Etkinlik Belgesi’ aldı. Öğrencilerin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını içeren belge ile öğrencilerin sosyal başarıları da ortaya kondu. Müfredatgüncellendi

Müfredat güncellendi
Sevim Büyüktaş Demir

Tüm eğitim kademelerindeki 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde güncellenen müfredatta yapılan son değişiklikler kamuoyu ile paylaşıldı. Güncelleme çalışmalarında genel olarak öğretim programlarının yapısının korunmasına çalışıldı. Bazı öğretim programlarında da öğrenci düzeyi ve konu alanının özellikleri açısından sınırlı sayıda kazanım çıkarma açıklama ekleme ya da konular arasında takdim ve tehirler gerçekleştirildi.

Ana felsefe metni

Müfredatın düzeltilmesi işlemleri kapsamında, öğretim programlarının ana felsefesini içeren metin de güncelledi. Metinde, eğitim sisteminin temel amacının, değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtildi.

Yetkinlikler belirlendi

Metinde, öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, kişisel, sosyal akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olduğu belirtildi

10 'KÖK DEĞER' YER ALDI

Öğretim programlarının ana felsefesini içeren metinde ‘kök değerlere’ de vurgu yapıldı. Bunlar müfredatta adalet, dostluk, dürüstlük öz denetim, sabır, saygı sevgi, sorumluluk vatanseverlik, yardımseverlik olarak belirlendi. Bu değerler öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına hem ilişkili olduğu alt değerlerle hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınacak.


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