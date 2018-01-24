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Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı

Türkiye’nin dört bir yanında evlilik bahanesiyle insanları dolandıran Yusuf Işık, Müge Anlı’yı savcılığa vermekle tehdit etti. Müge Anlı da Yusuf Işık’ın verdiği asılsız senetleri yere fırlatarak canlı yayında hesap sordu

24 Ocak 2018, Çarşamba 16:35
Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı
Suriyeli kadınları para karşılığında Türkiye'de pazarlayan ve altınlarını çalan Yusuf Işık her yerde aranıyordu. Müge Anlı'nın programına bağlanan birçok kişi dün Yusuf Işık tarafından mağdur olduğunu anlattı.

İnsanları evlendirme vaadiyle kandırdığı söylenen Yusuf Işık daha sonra Suriyeli kadınların altınlarıyla birlikte kaçıyor. Kıbrıs'a sıklıkla giden Yusuf Işık ise kendisiyle ilgili söylenenleri kabul etmiyor.

SURİYELİLERİ DE DOLANDIRMIŞ

Yusuf Işık'ın Suriyelileri ev verme vaadiyle kandırdığı da ortaya çıktı. Denetimli serbestlik ile dışarıda olan Yusuf Işık Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolandırıcılık yapıyor.

CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Yusuf Işık konuyu gündeme getiren Müge Anlı'yı da savcılığa vermekle tehdit etti. Bu tehdit karşısında çileden çıkan Müge Anlı "Devlet bu kadar asılsız senet üzerine seni hala tutuklamıyorsa, senin şikayetin üzerine savcılığa gideceksem alkışlarla giderim. Lütfen git beni şikayet et. Bir de sütlü kahve söyle. Şikayet ederken git bu görüntüleri göster" diyerek asılsız senetleri canlı yayında yere fırlattı.

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