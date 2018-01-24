Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı

SURİYELİLERİ DE DOLANDIRMIŞ

CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Yıllarını sanata adayan Nalan Varol Müge Anlı'da kanser olduğunu açıkladı

Senim Tanay

Suriyeli kadınları para karşılığında Türkiye'de pazarlayan ve altınlarını çalanher yerde aranıyordu.'nın programına bağlanan birçok kişi dün Yusuf Işık tarafından mağdur olduğunu anlattı.İnsanları evlendirme vaadiyle kandırdığı söylenen Yusuf Işık daha sonra Suriyeli kadınların altınlarıyla birlikte kaçıyor. Kıbrıs'a sıklıkla giden Yusuf Işık ise kendisiyle ilgili söylenenleri kabul etmiyor.Yusuf Işık'ın Suriyelileri ev verme vaadiyle kandırdığı da ortaya çıktı. Denetimli serbestlik ile dışarıda olan Yusuf Işık Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolandırıcılık yapıyor.Yusuf Işık konuyu gündeme getiren Müge Anlı'yı da savcılığa vermekle tehdit etti. Bu tehdit karşısında çileden çıkan Müge Anlıdiyerek asılsız senetleri canlı yayında yere fırlattı.