Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı

Suriyeli kadınları para karşılığında Türkiye'de pazarlayan ve altınlarını çalan Yusuf Işık
her yerde aranıyordu. Müge Anlı
'nın programına bağlanan birçok kişi dün Yusuf Işık tarafından mağdur olduğunu anlattı.
İnsanları evlendirme vaadiyle kandırdığı söylenen Yusuf Işık daha sonra Suriyeli kadınların altınlarıyla birlikte kaçıyor. Kıbrıs'a sıklıkla giden Yusuf Işık ise kendisiyle ilgili söylenenleri kabul etmiyor.
SURİYELİLERİ DE DOLANDIRMIŞ
Yusuf Işık'ın Suriyelileri ev verme vaadiyle kandırdığı da ortaya çıktı. Denetimli serbestlik ile dışarıda olan Yusuf Işık Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolandırıcılık yapıyor.
CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI
Yusuf Işık konuyu gündeme getiren Müge Anlı'yı da savcılığa vermekle tehdit etti. Bu tehdit karşısında çileden çıkan Müge Anlı "Devlet bu kadar asılsız senet üzerine seni hala tutuklamıyorsa, senin şikayetin üzerine savcılığa gideceksem alkışlarla giderim. Lütfen git beni şikayet et. Bir de sütlü kahve söyle. Şikayet ederken git bu görüntüleri göster"
diyerek asılsız senetleri canlı yayında yere fırlattı.
Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
Yıllarını sanata adayan Nalan Varol Müge Anlı'da kanser olduğunu açıkladı
Senim Tanay