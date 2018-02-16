Müge Anlı'da Fatmanur isyanı! 'Kızımı üç harflilerle korkutuyor'

Fatmanur Koçyiğit'in anne babası Müge Anlı'ya katılarak isyan etti. 19 yaşındaki kızları Fatmanur’un psikolojik etki altına alınarak evlendirildiğini iddia eden Koçyiğit çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi

16 Şubat 2018, Cuma 08:43
Müge Anlı'da Fatmanur isyanı! 'Kızımı üç harflilerle korkutuyor'
İzmir Bayraklı’da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çifti, polise başvurarak 19 yaşındaki kızları Fatmanur’un bioenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K. tarafından korkutularak kaçırıldığını öne sürdü.

Kızlarından 14 günden beri haber alamayan Koçyiğit çifti Müge Anlı’nın programına başvurarak kızlarını aradı. Anlı’la bağlanan Fatmanur gönül rızasıyla evlendiğini, 4 aylık hamile olduğunu söyledi, daha sonra telefonunu kapatıp ortadan kayboldu.


'BİZE BİLEREK GÖSTERMİYORLAR' 


Programa bağlanan kişiler Metin K’nın insanları “üç harflilerle” korkutarak pisikolojilerini bozduğunu, Fatmanur’a yaptıklarını kendilerine de yaptıklarını söyledi.



Ercan-Ayşe Koçyiğit çifte ise “Bu adam 48 yaşında. Kızımızı korkutarak alıkoyuyor. Kızımız 1 hafta ondan ayrılsa polise, savcıya başka ifade verecek ama Metin K. bunu bildiği için kızımızı kaçırıyor. Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin. Kızımız büyük baskı altında. Fatmunur’u kurtarsın” diye yalvardı.

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