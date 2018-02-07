Müge Anlı eski eşi Burhan Akdağ'dan neden boşandı? Burhan Akdağ kimdir?

Geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert
' programına okuma-yazma seferberliğine destek amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
canlı yayına bağlanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek
Bu olay üzerine Müge Anlı
'nın yıllar önce boşandığı eski eşi Burhan Akdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
bir mektup yazdığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a yazdığı iddia edilen mektupta, ''Programına katıldığınız Müge Anlı
yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim'' ifadelerini kullanan Burhan Akdağ
, Erdoğan'a Müge Anlı'yı şikayet etti ve kızıyla yılllardır görüşme talebini iletti.
Müge Anlı ve Burhan Akdağ
'ın 16 yaşında Lidya adında bir kızları var.
Peki, Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir
? Nereli ve kaç yaşındadır? İşte Burhan Akdağ
hakkında merak edilenler…
MÜGE ANLI İLE BURHAN AKDAĞ NEDEN BOŞANDILAR?
Müge Anlı
1993 yılında hayatını birleştirdiği Burhan Akdağ
ile 2008 yılında ayrıldı.
Burhan Akdağ
da Müge Anlı
gibi gazeteci.
Burhan Akdağ
3 kere evlendi. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı
ile oldu.
İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
BURHAN AKDAĞ KİMDİR?
İşte Burhan Akdağ
’ın kendi dilinden biyografisi:
''Arkadaşlarım bana, 'Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın' derlerdi. 1983'te başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisi'ni çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alem'i yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet Dergisi'ni yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisi'ni yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim. Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1. lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna'ya savaşa gittim. İki savaş gördüm.
''3 EVLİLİK YAPTIM 2'Sİ MÜGE ANLI İLE''
3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. 3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.''
Çiğdem Saltık