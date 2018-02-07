Müge Anlı eski eşi Burhan Akdağ'dan neden boşandı? Burhan Akdağ kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'nın programına bağlandı! Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine destek

MÜGE ANLI İLE BURHAN AKDAĞ NEDEN BOŞANDILAR?

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

''3 EVLİLİK YAPTIM 2'Sİ MÜGE ANLI İLE''

Çiğdem Saltık

Geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan '' programına okuma-yazma seferberliğine destek amacıylave eşicanlı yayına bağlanmıştıBu olay üzerine'nın yıllar önce boşandığı eski eşibir mektup yazdığı iddia edildi.'a yazdığı iddia edilen mektupta, ''Programına katıldığınızyüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim'' ifadelerini kullanan, Erdoğan'a Müge Anlı'yı şikayet etti ve kızıyla yılllardır görüşme talebini iletti.'ın 16 yaşında Lidya adında bir kızları var.Peki,? Nereli ve kaç yaşındadır? İştehakkında merak edilenler…1993 yılında hayatını birleştirdiğiile 2008 yılında ayrıldı.dagibi gazeteci.3 kere evlendi. Bu evliliklerin ikisiile oldu.İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.İşte’ın kendi dilinden biyografisi:''Arkadaşlarım bana, 'Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın' derlerdi. 1983'te başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisi'ni çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alem'i yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet Dergisi'ni yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisi'ni yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim. Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1. lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna'ya savaşa gittim. İki savaş gördüm.3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. 3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.''