Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı

Müge Anlı'nın programında dün çarpıcı bir olay yaşandı. Sabri Altunbay’ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı eşinin itirafı ile aydınlandı

Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı
İstanbul’da işadamı Sabri Altunbay’ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, Müge Anlı’nın programında yapılan bir itirafla aydınlandı. Olay şöyle gelişti. Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ünlübaş’ın bulunması için Anlı’nın programına başvurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki kadın aranırken canlı yayına bağlanan akrabalarından biri “Safiye kayınbiraderi Recep Ünlübaş ile Çorlu’da kol kola geziyor. Bir akrabamızdan 200 bin lira istemişler” dedi. Programa ikilinin birlikte çekilmiş bir de fotoğrafını gönderdi. 


KOCAM TANIŞTIRDI


Bunun üzerine Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş önce canlı yayına bağlandı, ardından stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan Safiye Ünlübaş, cinayeti şu sözlerle itiraf etti:

Kocam kumar oynayan biriydi. Eve patronu Sabri Altunbey’i getiriyordu. Bir gün yine patronunu getirdi. Sabri bey bana ‘bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim’ dedi. Kocam da onayladı. Buna bir anlam veremedim. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı. Bir keresinde bana tecavüz etti. kocama söyleyemedim. Sabri beyle ilişkim oldu. Bunu daha sonra kocam duydu. Bana ‘onu öldüreceğim, seni de boşayacağım’ dedi. Daha sonra Sabri Bey’in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu. Ben de hayatından endişe edip kayınbiraderimle görüştüm ve kocamı bulmak için birlikte Çorlu’ya gittim.


Bu itirafın ardından Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş, stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 


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