Müge Oruçkaptan hastaneye kaldırıldı! (Müge Oruçkaptan kimdir)

“ACİLEN 10 KİLO ALMASI LAZIM”

MÜGE ORUÇKAPTAN KİMDİR?

Büşra Kamış

Tek kanallı TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu ve Cuma günü yeniden ameliyata alınıyor. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, yakın dostu Oruçkaptan’ın eşi Baran Rasim Kaçmaz'la görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Peki Müge Oruçkaptan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...Müge Oruçkaptan’ın bir yudum su bile içemediğini söyleyen Onur Akay, “Canım dostum Müge Oruçkaptan, 2016 yılında şekeri 535’e yükselerek hastaneye kaldırılmış ve 2017 yılının Haziran ayında ise, 4,5 saat süren şeker ameliyatı olmuştu. Sevgili Müge’nin ayrıca ameliyatla midesinden bir bölüm alınmış ve bağırsaklarını bağlamışlardı. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı da olan Müge, 35 kilo vererek 47 kiloya düşünce, bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Canım arkadaşım bir yudum su bile içemiyor ve sadece kusuyor. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.Müge Oruçkaptan, 1 Eylül 1957 tarihinde Kocaeli ilimizin Gölcük ilçesinde doğmuştur. Hakan Oruçkaptan adında beyin cerrahı olan bir erkek kardeşi vardır. Ankara, Gazi Üniversitesi Teknoloji Eğitimi Seramik Bölümünden mezun olmuştur.Müge Oruçkaptan, 1986 yılında önce TRT‘de daha sonra özel televizyon kanallarında sunuculuk yaptı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde dublaj çalışmaları yaptı.Eve Ensler tarafından yazılan “Vajina Monologları” adlı tiyatro oyununda 2003 yılında Türkiye’de sahneye koyan Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’de Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul, Müge Oruçkaptan ve Ayşe Şule Bilgiç birlikte oynadı.Müge Oruçkaptan, evlenip boşandığı ilk eşinden İris Tolga Karaküçük (d.13 Şubat 1980) adında bir çocuğu vardır. 1990 yılında tiyatrocu Levent Özdilek ile evlendi ve 1998 yılında boşandı.1 Eylül 2012 tarihinde Baran Rasim Kaçmaz ile evlendi. Onur Akay nikah şahitleri oldu.Müge Oruçkaptan, 2005 yılında “Otel İstanbul” adlı filmde müzik yapımcılığını yaptı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon, spikerlik, sunuculuk ve seslendirme dersi vermektedir.2013 yılında “Vay Başıma Gelenler” adlı sinema filminde Hüsnü Şenlendirici, Metin Keçeci, Merve Altınkaya, Sinan Bengier, Oya Aydoğan ile beraber oynadı.