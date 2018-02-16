Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 kilogram reçine esrar ele geçirdi

16 Şubat 2018, Cuma 22:28
Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi
Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla-Aydın karayolu üzerindeki uygulama noktasında, İstanbul’dan Marmaris istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu.

CEKETİNİN İÇİNE GİZLEMİŞ


Otobüsteki yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri Yunus K’nın üstünü ve yolcu bagaj kısmındaki ceketini aradı.

Ekipler, ceketin içerisine gizlenmiş bir kilo 40 gram reçine esrar ele geçirdi. Yunus K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

DEĞERİ 1 MİLYON LİRA


Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen eroin yapımında kullanılan reçine esrarın yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma

Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma
İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!

İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!
Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor

Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor
Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme

Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme
Entelektüel dolandırıcılık davası sonuçlandı

Entelektüel dolandırıcılık davası sonuçlandı
İple boğarak öldürdü, DNA tespitiyle tutuklandı

İple boğarak öldürdü, DNA tespitiyle tutuklandı
19 yaşındaki Çağlar'ın sır ölümü... Sebebi Mavi Balina oyunu mu?

19 yaşındaki Çağlar'ın sır ölümü... Sebebi Mavi Balina oyunu mu?
Yerde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti

Yerde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti
Kırıkkale'de yanmış kadın cesedi bulundu

Kırıkkale'de yanmış kadın cesedi bulundu
Arnavutköy'deki dehşetin zanlıları, öldürülen karı-kocanın çalışanları çıktı

Arnavutköy'deki dehşetin zanlıları, öldürülen karı-kocanın çalışanları çıktı
Günler sonra cesedi bulunan Ecem Balcı'nın cenazesi kaldırıldı

Günler sonra cesedi bulunan Ecem Balcı'nın cenazesi kaldırıldı